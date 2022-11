Alba Carillo se pronuncia tras sufrir una caída en la sala de maquillaje y acabar en el hospital

A veces una mala caída puede jugarte una mala pasada. Y, si no, que se lo digan a Alba Carillo, quien ayer, tras no ver el cable del secador en la sala de maquillaje y peluquería, acabó en el suelo. Era justo antes de entrar en el plató de Fiesta, programa en el que colabora cada domingo, cuando la madrileña sufrió una aparatosa que le llevó a ser trasladada al hospital.

Era la propia periodista, Beatriz Cortázar, quien daba la noticia: "Al caer se hizo daño en la rodilla y en la muñeca, pero al poco notó un dolor fortísimo en el brazo, en la zona del codo". Más tarde, la propia presentadora, Emma García, mostraba su preocupación tras enterarse de lo ocurrido: "Su cara era de dolor, incluso se ha mareado, se encontraba muy muy mal". Lo que, en principio, parecía un simple golpe, ha acabado siendo una fractura en la cabeza del radio.

Esta mañana, Alba ha reaparecido con su madre y su hijo Lucas en la puerta del hospital. Tras conocer su diagnóstico final, la colaboradora iba con el brazo izquierdo encabestrillo y ha revelado que, de momento, solo tiene que hacer unos ejercicios y guardar reposo.

Sus primeras palabras

Tras todo lo sucedido, han sido los seguidores de la modelo quienes han querido saber cómo se encontraba y le han mandado miles de mensajes de ánimo. Un detalle que no ha dudado en agradecer a través de sus stories de Instagram.

Con su cabestrillo, la colaboradora se ha sentado delante del móvil y ha pronunciado unas palabras: "Hola a todos, quiero mandaros un beso enorme porque me habéis escrito muchos de vosotros y sé que estáis preocupados", empezaba diciendo.

Alba Carillo habla sobre su caída en televisión / Instagram @albacarrillooficial

"Deciros que sí, que me he roto la cabeza del radio, pero que está todo bien", decía afirmando que al final no se tiene que operar y que era lo que más le preocupaba. "Voy a seguir trabajando, tengo que hacer rehabilitación y llevar el cabestrillo", revelaba.

Alba también ha aprovechado para agradecer a sus compañeros el cariño y a la prensa el trato recibido y, sobre todo, a sus seguidores "por su fuerza".

Los accidentes en los pasillos de Mediaset empiezan a preocupar. Belén Estebcán, Lydia Lozano, Chelo García Cortés... y ahora también Alba. Algo esconden esas cuatro paredes que muy buena suerte no les trae a nuestras colaboradoras.