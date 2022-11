Alba Carrillo sufre una caída en la sala de maquillaje de ‘Fiesta’ y acaba en el hospital

Los accidentes en Mediaset empiezan a ser preocupantes. Este viernes veíamos a Belén Esteban dándolo todo en nuestra gran fiesta de LOS40 Music Awards, eso sí, con muletas. Y es que la colaboradora de Sálvame todavía no se ha recuperado de la caída que sufrió antes del verano en el plató mientras emulaba una prueba de Supervivientes.

No ha sido la única. Chelo García Cortés se caía en la pasarela del desfile que organizó el programa y Lydia Lozano también ha estado con el brazo escayolado. Está claro que nadie está a salvo.

Y lo que empieza a considerarse una maldición sigue teniendo nuevas víctimas. Este domingo no veíamos a Alba Carrillo en Fiesta, el nuevo programa del que es colaboradora, pero sí nos explicaban por qué.

Accidente en maquillaje

Por lo visto, mientras estaba en la sala de maquillaje, se ha enredado con el cable de un secador y se ha caído con la mala suerte de que lo que, en principio, parecía una muñeca magullada, ha terminado siendo una fractura en la cabeza del radio que ha acabado con ella directamente en el hospital.

Los médicos tienen que valorar ahora si tendrá que someterse o no a una operación. “Lo siento mucho por Alba. La verdad es que le mandamos un abrazo enorme, ojalá podamos hablar con ella. Yo me la he encontrado ya cuando se había caído y estaba con muchísimo dolor”, decía Emma García.

“Yo estaba leyendo ahora sobre esa fractura y parece ser que es una fractura bastante habitual, especialmente en mujeres entre 30 y 40 años”, decía Jorge Pérez.

Sus compañeras han explicado lo tonta que ha sido la caída. “Se ha puesto muy malita, se ha mareado y todo”, decía Makoke. “Se ha mareado, entre el susto y el impacto”, añadía Beatriz Cortázar.

“Estaba muy disgustada porque decía que ahora tenía muchos proyectos”, explicaba Jorge. Sus compañeros le mandaban muchos ánimos a la espera de tener más noticias.

De momento, ella no se ha pronunciado en redes sociales, seguro que a lo largo del día vamos conociendo más detalles de su estado. Va a tener que ir Maestro Joao a valorar si es necesario hacer algún tipo de limpieza en las instalaciones para que dejen de suceder estos incidentes.