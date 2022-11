Dulceida explica la verdadera razón del final del Dulce Squad: “Todos mis amigos estaban cagados”

Este viernes, 4 de noviembre, se ha estrenado Dulceida al desnudo: la serie documental de Amazon Prime de cuatro episodios donde la famosa influencer abre las puertas de su vida (aún más) a sus millones de seguidores y seguidoras. La catalana muestra algunos aspectos de su vida desconocidos hasta el momento: desde cómo vivió su ruptura con Alba Paul hasta cómo creó los Premios Ídolo.

En esta serie documental, donde la estrella española de las redes sociales habla de temas que hasta entonces no había tocado, sus fans van a conocer nuevos aspectos de su vida. Incluso habla de capítulos que ya están cerrados.

En el tercer episodio de la serie, Dulceida confiesa qué ocurrió realmente con el Dulce Squad: el grupo de amigos y amigas de influencers que se juntaban con la catalana. Durante 2018, Dulceida se juntaba con algunos nombres conocidos de las redes sociales. Además de su hermano Álex Domenech, otros influs como Luc Loren, Albert Mullor, Gigi Vives o Sergi Pedrero formaban parte del grupo.

A día de hoy, Dulceida no se junta con algunos rostros que formaron parte de este squad. En el documental, la influencer ha hablado sobre el final de aquella etapa. Y es que fue la famosa polémica de Dulceida en África lo que desencadenó el distanciamiento.

El final del Dulce Squad

Dulceida se fotografió con un grupo de niños africanos a los que le regaló una gafas de sol: "Una hora con ellos no ha sido suficiente! Feliz por haberlos hecho sonreír". Unas declaraciones que muchos criticaron. Además, esa misma semana, Dulceida había compartido una foto dándose un baño de burbujas en Ciudad del Cabo: una localidad que sufre sequía durante todo el año y donde se raciona el agua.

“Yo he llorado muchísimo por mis amigos. Yo lo pasé muy mal con Dulce Squad”, ha comenzado diciendo Dulceida.

“Lo que más me dolió del Dulce Squad es que yo soy muy entregada y yo pensaba que éramos un grupo de amigos hasta el fin del mundo. Algunos de ellos empezaron a renegar de mí y yo me sentí super triste”, ha continuado explicando.

“Cuando me fui a África lo pasé super mal con esa polémica de las putas gafas era como vale y ninguno de mis amigos me apoyó”, dice Dulceida a sus amigos en un momento determinado. Por su parte Luc Loren se explica: “Es lo que te dije, yo ahí no estaba bien del todo, y cuando nos escribistes no era consciente de lo mal que lo estaba pasando”.

“Yo no escribí. Escribió Alba cuando me desmayé”, dice Dulceida. La estrella española de las redes sociales explica que en ese momento no estaba preparada para esa polémica: “Ni yo ni ningún influencer hasta ese día habíamos tenido una polémica”.

“Empecé a ver como todos mis amigos, que eran influencers de mi grupo, estaban callados. Cagados”, dice la protagonista de la serie documental delante de las cámaras. “Ahora mismo me llevo bien con todos. Ahora estoy muy feliz porque sé quiénes son mis amigos y quiénes no”, termina diciendo.

Desde entonces, Dulceida es más reservada con sus amistades y, aunque se lleva bien con muchas personas de la industria, son pocos los que pertenecen a si círculo.