Sidecars presenta su proyecto navideño: ‘Si me ves aparecer’

Las películas navideñas, ya sean para el cine o la televisión, siempre ponen a prueba el nivel del espíritu navideño de sus protagonistas. Pero, ¿cómo está el espíritu navideño de Santa Claus y de los Reyes Magos después de miles de años de regalar juguetes a los más pequeños de la casa? Esa es la idea de la nueva película de Paco Caballero en la que se han embarcado Sidecars poniendo banda sonora a la misma.

Su participación en la película es la canción central de Reyes contra Santa, su primer 'proyecto navideño'. Porque las campanas y los cascabeles dejan paso a las guitarras, los dobles sentidos y un espíritu navideño algo trasgresor: "No hace falta ver para creer, y la vida es un truco de magia, he llegado siguiendo una estrella a tu puerta otra vez. No te asustes si me ves aparecer".

Esta comedia española, como decíamos, lleva el sello de Paco Caballero en la dirección y la protagonizan David Verdaguer, Karra Elejalde y Matías Janick a quienes vemos en el videoclip que ya ha sido estrenado en los canales oficiales de la formación madrileña.

Precisamente eran los propios Sidecars los encargados de desvelar la noticia a todo su público a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales. Porque hasta la fecha, la canción se había mantenido en el más absoluto secreto tal y como estaban centrados en la promoción de su nuevo álbum de estudio: Trece.

"Teníamos muchas ganas de contaros que este viernes publicamos ‘Si me ves aparecer’, la canción principal de ‘Reyes contra Santa’, la nueva película de Paco Caballero" escribían Juanchu, Ruli y Gervas en su canal de Instagram donde mostraban un pequeño adelanto de lo que llegó este viernes, finalmente.

Un videoclip y una canción repletas de humor para todos los públicos que siguen el espíritu de la película en la que seguiremos los pasos de los Reyes Magos y de Papá Noel en su 'pelea' por convertirse en lxs favoritxs de los niñxs y las situaciones cómicas que se derivaran del hecho de ver cómo estos queridos personajes por todos los niños y niñas también son capaces de portarse mal.

Esta es la letra de Si me ves aparecer

Esta noche volveré a parar el tiempo

Y al olvidar un rato el miedo a las altura

He aprendido a congelar tus movimientos

Y a volar sin descargarnos las costuras

Nadie sabe que no soy lo que aparento

Hace mucho que perdimos la cordura

No me atrevo a adivinar tus pensamientos

Y luchar por mantener la compostura

Ahhhh

No me importa dejarme la piel

Ni me va a echar atrás la distancia

Si prometes guardar la esperanza

Hasta el amanecer

No hace falta ver para creer,

Y la vida es un truco de magia

He llegado siguiendo una estrella

A tu puerta otra vez

No te asustes

si me ves aparecer

Doy la vuelta al mundo en un golpe de viento

Se pasó la eternidad en un suspiro

Te confieso que de nada me arrepiento

Y me tropiezo en cada paso del camino

Hay instantes que me dejan sin aliento

Y es temprano para darnos por vencidos

Ahhhh

No me importa dejarme la piel

Ni me va a echar atrás la distancia

Si prometes guardar la esperanza

Hasta el amanecer

No hace falta ver para creer,

Y la vida es un truco de magia

He llegado siguiendo una estrella

A tu puerta otra vez

No te asustes

si me ves aparecer

No hace falta ver para creer,

Y la vida es un truco de magia

He llegado siguiendo una estrella

A tu puerta otra vez

No te asustes

si me ves aparecer

si me ves aparecer