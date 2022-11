El día que las Spice Girls revolucionaron los estudios de los 40 Principales

Ni el frío ni la lluvia impidió que 8.000 jóvenes acudieran a ese pequeño concierto que las Spice Girls ofrecieron ese 20 de enero de 1997. Fue en la explanada de Azca de Madrid y llegaban después de haber conseguido ser Nº1 en 27 países en todo el mundo y de haber vendido la friolera de seis millones de discos con su debut. Un concierto gratuito y multitudinario en el que las británicas cantaron cinco canciones, abrieron y cerraron con su legendario Wannabe entre el delirio de un público integrado por jóvenes que no habían llegado a la mayoría de edad.

La spicemanía no había empezado ahí. Ya a última hora de la mañana, en plena Gran Vía, un grupo de fans se agolpaba a las puertas de los estudios de Los 40 Principales. Esperaban a sus ídolos con caras de ilusión, mientras cantaban sus canciones favoritas a capella delante de las cámaras y se mostraban orgullosas de seguir la carrera de la girlband del momento: "Ya era hora que un grupo de chicas, porque estoy cansada de tanto chico, sean tan estupendas", decía una de estas fans.

Entonces llegó el momento: las Spice Girls entraron en los estudios de la radio ante la expectación de todos los asistentes. Un montón de objetivos de las cámaras de todos los periodistas prácticamente impedía al locutor Fernandisco entrevistar a las chicas del momento. Llegó incluso a enfadarse por no poder seguir con la charla. "Me han derramado una botella de agua mineral en unos compactos, que si llega a caer en el ordenador me quedo sin trabajar. En un momento dado les he tenido que decir: estoy haciendo radio", decía el locutor a cámara.

También nuestro querido Joaquín Luqui tuvo unas palabras acerca de las Spice Girls y el fenómeno en el que se habían convertido, llegando a compararlas con la reina del pop. "Para mí, desde Madonna no había pasado algo así: que las chicas las vean como modelo y los chicos quieran tirárselas", decía el locutor. Las chicas hablaron, cantaron a capella, agradecieron la cantidad de muestras de cariño de la gente y repitieron lo mucho que disfrutaban en España.

Después de la actuación, que provocó hasta desmayos, pudimos escuchar a las chicas en solitario. Victoria era la primera que se acercaba a la cámara para transmitir el mensaje de que eran más humanas de lo que pensábamos: "Ninguna de nosotras es perfecta, tal y como nos ve la gente, así somos. Queremos dar lo mejor de nosotras, lo importante es pasarlo bien", decía en mitad de la entrevista.

Por su parte, Geri Halliwell quería destacar el compromiso que tenían con los jóvenes, sus fans más incondicionales. De esta forma, sus canciones iban igualmente en esta dirección didáctica. "Nos gusta cantar sobre cosas como el sexo seguro. Nuestro próximo single, 2 become 1, habla sobre eso. Ese es el mensaje que queremos transmitir", decía la pelirroja.

Finalmente, Mel B se lanzaba con un mensaje lleno de fuerza para despertar a sus seguidores y que huyeran de esa idea de imitarlas: "No creo que nuestras fans quieran ser como nosotras, lo que queremos es darles una patada en el culo llena de energía positiva para que puedan conseguir lo que se propongan", aseguraba.