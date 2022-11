Las Spice Girls se reunen para celebrar el 50 cumpleaños de Geri Halliwell

50 años ha cumplido la 'pelirroja' de las Spice Girls. Aunque su cumpleaños fue el 6 de agosto, la celebración ha tenido lugar el pasado sábado 5 de noviembre en su mansión de Oxfordshire, la cual comparte con su marido, expiloto y jefe de la escudería de Red Bull Racing, Christian Horner, de 48 años.

La gran fiesta iba a tener lugar en septiembre, pero se acabó posponiendo hasta ahora por la muerte de la reina Isabel II, de la que la cantante siempre se ha declarado una gran admiradora. "Mis pensamientos y condolencias van a la familia real por la pérdida de su madre, abuela, tía. Gracias a Su Majestad por su servicio resuelto e interminable. Ella es y siempre será el epítome de la dignidad y la elegancia", escribía en su cuenta de Instagram el pasado 8 de septiembre.

A la celebración no faltaron multitud de rostros conocidos, entre ellas, sus excompañeras de las Spice Girls. Marcaron una generación y volver a verlas juntas es todo un sueño para sus fans. Victoria Beckham, que acudió acompañada de su marido David Beckham, Emma Bunton, Melanie C y la homenajeada Geri, bailaron su exitosa canción de 1996 Say You'll Be There. A la fiesta solo faltó Melanie B, aunque se desconocen los motivos de su ausencia. Fue precisamente a través de las fotos que Victoria Beckham compartió en sus redes sociales como nos hemos enterado de muchos de los detalles de la glamurosa fiesta.

"Una noche divertida celebrando con Geri" y "Os quiero, Emma Bunton y Melanie C" son algunos de los emotivos mensajes que Victoria Beckham escribió acompañando a las fotografías que publicó en su perfil de Instagram y en sus stories, en los que se le podía ver abrazada a la que hoy es diseñadora Emma Bunton, además de posar con sus respectivos maridos.

Un cumpleaños por todo lo alto en el que no ha faltado el champán y donde los más de 120 invitados pudieron disfrutar de una banda en directo que tocaba música jazz y swing y además de los fuegos artificiales. Las actuaciones especiales corrieron a cargo de Alexandra Burke y de Shirley Bassey. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando esta última cantó el cumpleaños feliz a Geri.

La protagonista del cumpleaños estuvo escoltada por su marido y por su hija Bluebell, de 16 años, además de por su gran amigo y maestro de ceremonias, el presentador de televisión Rylan Clark. La cantante Myleene Klass, la modelo y actriz Poppy Delevingne, la modelo Penny Lancaster, esposa de Rod Stewart, y los cómicos Leigh Francis y David Walliams fueron otros famosos que acompañaron a Geri en su fiesta de cumpleaños.

No hay girl band que haya conseguido superar su popularidad. Las Spice Girls arrasaron en la década de los 90 y, a día de hoy, continúan viviendo de la fama que lograron por aquel entonces. Siguen corriendo los rumores de una posible reunión de las cinco integrantes de la banda. En la última entrevista que ha ofrecido Mel C ha confesado públicamente que están convenciendo a Victoria Beckham para ello. "Estamos defendiendo ese objetivo, todas estamos hablando y tratando de hacer que eso suceda", dijo refiriéndose a la posibilidad de volver a estar todas juntas sobre el escenario.

Esta reunión de las Spice Girls casi al completo podría ser la antesala de su futuro reencuentro en 2023, año en el que se rumorea que las cinco británicas planean una gira conjunta. En 2021, y por su 25º aniversario, lanzaron un álbum conmemorativo titulado Spice 25, en el que se incluían dos discos con canciones inéditas y una versión renovada de sus grandes éxitos como Wannabe, Last Time Lover o Mamma.