Luis Miguel: El origen de su apodo 'El Sol de México'

Por todos es sabido que Luis Miguel Gallego Basteri, más conocido como Luis Miguel, es uno de los grandes cantantes y compositores latinoamericanos a nivel mundial. Dueño de una voz privilegiada, marcó una generación y ha vendido millones de discos a lo largo de su carrera gracias a su talento y a su enigmática personalidad. Este año 2022, el artista más importante de la música de habla hispana, ha celebrado 40 años de una impecable trayectoria musical.

El cantante, romántico por excelencia, nació en San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril de 1970. Es el primogénito del matrimonio formado por la modelo italiana Marcela Basterí y el cantautor gaditano Luisito Rey y tiene dos hermanos menores: Sergio y Alejandro. Luis Miguel inició su carrera siendo muy joven y de la mano de su padre, quien, viendo el talento de su hijo, abandonó su propia carrera musical para centrarse en la de su vástago.

Con tan solo 12 años de edad lanza su primer disco, Un sol, dando así inicio a su trayectoria musical. Balada, pop latino, bolero y enalteciendo el género ranchero alrededor del mundo, consigue récords históricos insuperables a lo largo de su carrera.

Luis Miguel en Italia, año 1985, posando con sus hermanos Alejandro y Sergio. / Angelo Deligio/Mondadori via Getty Images

A los dieciocho años ya contaba con seis discos grabados y, batiendo récord en todas las listas de popularidad de América Latina con su sencillo La Incondicional, tomó la decisión de ponerse en manos de un representante que no fuera su padre.

A pesar de los obstáculos a los que se enfrentó en el difícil y competitivo mundo del espectáculo, su fama seguía creciendo en el mundo a niveles que nunca antes habían sido alcanzados por un artista latino.

El Sol de México

Sin embargo, existen varios mitos sobre la vida de Luis Miguel, que, a pesar de la fama y del interés de los medios, no han sido revelados. Uno de estos enigmas es el origen de su apodo El Sol, pero, ¿cómo surgió este sobrenombre?

Como en toda historia, existen divstintas versiones. La primera hace referencia a la producción de Netflix, Luis Miguel: La serie, en donde se relata que la madre de Luis Miguel lo llamaba Mi Sol. Sin embargo, se cree que fue su padre Luisito quien comenzó a utilizar el apodo para su carrera profesional, al llamarlo El Sol de México. Sin embargo, existe una segunda versión bastante diferente, en la cual, Miguel Reyes, un ex ejecutivo de la compañía EMI y primer director discográfico que trabajó con el cantante, reveló a través de una entrevista que él fue el autor del apodo de Luis Miguel.

¿Por qué le dicen "El Sol" a Luis Miguel? | De Primera Mano

Junto a Frank Sinatra

En 1994, ya convertido en un reconocido cantante en todo el mundo, tuvo la oportunidad de grabar un dueto del tema Come Fly With Me con el mismísimo Frank Sinatra. Un año después, Luis Miguel cantó en directo este tema en el 80 cumpleaños de Sinatra, tres años antes de su fallecimiento.

Luis Miguel - Come Fly With+Me - Sinatra 80th Birthday

Una trayectoria repleta de éxitos

En 1985, con 15 años, gana su primer premio Grammy y se convierte en el artista más joven en recibir dicho reconocimiento. Ese mismo año recibe La Antorcha de Plata y un reconocimiento en el Festival de la Canción de San Remo (Italia).

En 1991, se convierte en el primer artista latino en recibir un disco de oro en Estados Unidos por las ventas de un álbum en español. Al año siguiente, arrasa en los premios Billboard como Mejor Artista Latino, Mejor Álbum y Mejor Artista de la Canción en español. Con temas icónicos, éxitos insuperables, Discos de Oro, Diamante y Platino, innumerables premios, reconocimientos y giras alrededor del mundo, Luis Miguel festeja este año 40 años de éxitos.

En el 2021 se convierte en el primer artista latino en tener más de 5.000.000.000 de reproducciones en Spotify y el videoclip Por Debajo de la Mesa obtiene más de 100.000.000 de reproducciones en YouTube.

Luis Miguel - "Por Debajo de la Mesa" (Video Oficial)

Sus giras en más de 22 países, abarrotando desde el Madison Square Garden hasta el Auditorio Nacional, donde superó su propio récord de mayor número de funciones realizadas (226 conciertos) en el considerado escenario más importante de América. Su última gira, México por Siempre, sumó más de 150 conciertos por toda América y España.

A todos sus éxitos se le suma su bio-serie en la plataforma de Netflix con la que obtuvo el primer puesto de las series más populares en la plataforma a nivel mundial.

Pasan los años y Luis Miguel sigue logrando llenos absolutos en sus conciertos y vendiendo impresionantes cantidades de discos en los distintos continentes.Hace ya casi tres años que el cantante no ofrece ningún concierto, asi que queda esperar a ver si el año que viene tenemos la oportunidad de verle girar de nuevo en nuestro país, pues personas de su entorno han hecho declaraciones sobre la inminente vuelta de Luis Miguel. Coinciden en que estaría grabando un nuevo disco y preparando una gira para 2023 que le llevaría por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

Estaremos atentos...