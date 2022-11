Muere el rapero Tame One de Artifacts a los 52 años

El rapero Rahem Brown, más conocido por su nombre artístico Tame One, uno de los veteranos de su género en Nueva Jersey y exmiembro de los conocidos colectivos de hip hop Artifacts y The Wathermen, falleció el pasado lunes 7 de noviembre a los 52 años tal y como ha confirmado su madre, Darlen Brown Harris a través de Facebook y ha recogido después la prensa internacional.

La madre de Brown ha asegurado que, aunque todavía faltan detalles que serán revelados por la autopsia, los médicos le han explicado que una combinación de seis medicamentos que le fueron recetados el pasado viernes combinadas con la hierba que el rapero fumó durante el fin de semana provocaron un fallo cardiaco y su corazón acabó por pararse.

"No responderé a todas las publicaciones por un tiempo, pero las palabras más duras que publicaré o diré son 'Mi hijo, mi corazón.... está muerto"', ha escrito la madre del difunto artista.

El Hip-hop como forma de vida

Además de sumergirse en el mundo de la música desde bien temprano, Tame One también era conocido en el mundo del grafiti, otra de las disciplinas que engloba el universo del hip-hop que desarrolló junto a los miembros de su colectivo Artifacts a partir del año 1994, el momento en el que también debutaron en el universo musical con el álbum Between a Rock and a Hard Place.

Como colectivo Artifacts, formado por Tame One, Da Sensei y DJ Kaos, publicó dos discos, con los que consiguió incluso sonar en las listas Billboard 200 y R&B/Hip-Hop Albums, pero, pese a su éxito, sus miembros decidieron avanzar por separado al acabar 1997, poco después de que su segundo álbum, That's Them.

En este momento Tame One se sumó al colectivo de Nueva York The Wathermen y en 2003 lanzaron la mixtape Conspirancy a la vez que empezaba a trabajar en una carrera en solitario que le llevó hasta la publicación de sies discos de estudio.

Desde entonces, Tame One se fue juntando esporádicamente con los miembros de Artifacts y actuando con ellos, sin embargo, contra todo pronóstico para sus fans, los tres raperos que lo conformaban decidieron reunirse este 2022 para publicar junto al productor Buckwild No expiration date, un álbum con 10 canciones que vio la luz el pasado 20 de agosto.