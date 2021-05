Breve historia del rap: origen, significado y evolución de un estilo de música que lo cambió todo

El rap llegó en los ochenta para cambiarlo todo. Este estilo, enmarcado en la cultura del hip hop, surgió a finales de la década de 1970 en los barrios más marginales de Nueva York como una derivación del funk, y su aparición significó una verdadera revelación en el mundo de la música.

Por primera vez las rimas se apoderaban de la música urbana y las calles se convertían en templos de un estilo que pretendía trasladar de forma poética y artística lo que sucedía en un entorno repleto de violencia en el que la lucha contra el sistema era constante. Además, el rap, aunque no lo hacía habitualmente, podía prescindir de música. Los MC o maestros de ceremonia, como se conoce también a los raperos, podían dar forma a sus canciones superponiendo sus rimas a una base musical, también conocida como beat, o simplemente lanzándolas contra el silencio.

Pero ¿qué significa la palabra rap?

Sobre el significado de la palabra rap existen varias teorías. Algunas de ellas apuntan a que el término rap puede ser un acrónimo de Rythm and Poetry (ritmo y poesía), de Recite a Poem (recitar un poema), de Revolución, Actitud y Poesía o de Respect and Peace (respeto y paz); sin embargo, otras apuntan a que el nombre con el que se ha bautizado a este estilo musical sería simplemente una apropiación de la palabra inglesa rap, que significa tanto golpear como golpe seco e incluso hablar, tres acepciones que ligan a la perfección con lo que entendemos como la música rap.

¿Qué estilos de rap existen?

Aunque hay muchísimos estilos de rap, los cuatro principales y sus orígenes son estos:

Boom Bap, Nueva York G-Funk, California Dirty South, Crunk y Trap, Texas, Miami, Georgia y Tennessee

Los pioneros del rap

Aunque el rap tal y como ahora lo conocemos se originó en Estados Unidos, es difícil establecer un único precursor de este estilo musical, pues tanto los Griots en África Occidental como los artistas de soul, los DJ de la radio o algunos poetas revolucionarios ya habían empezado, mucho antes de los ochenta, a practicar el arte de ser un MC.

Así, el considerado como primer MC fue Coke La Rock, un estadounidense nacido en El Brox en 1955 que empezó su carrera musical como maestro de ceremonias de DJ Kool Herc, un inmigrante jamaicano afincado en Estados Unidos a quien se le considera como el inventor del hip hop. Sin embargo, La Rock no escribió sus propios versos, por lo que algunos expertos sostienen que él no puede ser considerado como el primer rapero si no como uno de los precursores del movimiento del hip hop.

En este caso, se apunta a Melle Mel. Melvin Grover, también nacido en el Bronx fue en la década de los ochenta el encargado de escribir las canciones del grupo Grandmaster Flash and the Furious Five, por lo que algunos expertos le señalan como el primer rapero de la historia.

Por último, también hay quien señala a DJ Hollywood, a Kurts Blow o a Grandmaster Caz como primeros raperos. Nacido en el barrio de Harlem, también en Nueva York el año 1954, este DJ fue el primer artista de disco en volverse popular en la escena neoyorquina y trabajó con varios de los pioneros del rap; mientras que Kurtis Blow, también de Harlem, está considerado como la primera estrella del mainstream de este género y uno de los pioneros de la industria.

Por su parte, Grandamaster Caz y su grupo, The Cold Crush Brothers, provenían de El Bronx y se hicieron especialmente conocidos por sus armonías, melodías y la calidad de sus actuaciones en directo, lo que les diferenció e hizo pasar a la historia como uno de los principales grupos de los orígenes del rap y el universo hip hop.

Los raperos más famosos de la historia

Aunque no estuvieron ahí desde sus inicios, la realidad es que la historia del rap no se entiende sin los nombres propios de Tupac Shakur (2pak), The Notorious B.I.G y Rakim. Estos tres artistas son sin duda, los máximos representantes del género tanto por su música como por su repercusión en la cultura del hip hop y en el mundo underground en general.

Tupac Shakur, asesinado en Las Vegas el 13 de septiembre de 1996 cuando tenía 25 años, es considerado por muchos MC como el mejor rapero de todos los tiempos. 2Pac —como se le conoce el mundo del hip hop— fue el primero en sacar un doble álbum, centró sus canciones, sobre todo, en temas sociales como el racismo o las drogas y firmó temas tan populares como Changes, Old School o When Thungz Cry.

Por su parte, The Notorious B.I.G, también conocido como Biggie, también está considerado como uno de los mejores raperos hasta la fecha. También víctima de un asesinato que tuvo lugar en Los Ángeles, en este caso en 1997 cuando él tenía 24 años que y que según algunas teorías no confirmadas, podría estar relacionado con el de 2pak, The Notorius B.I.G, ha conseguido vender hasta la fecha más de 30 millones de copias de sus álbumes y pasar a la historia del hip hop con canciones como Juicy, Big Poppa, Ten Crack Commandments y Hipnotize.

El tercero de esta lista es Rakim. Este artista, que reinventó la forma de rapear en los noventa con rimas mucho más elaboradas y una cadencia algo más lenta y un tono de voz más uniforme, también está considerado como uno de los mayores representantes del mundo del rap. Rakim, que continúa en activo a sus 53 años, formó parte del dúo Eric B. & Raim y con ellos firmó el que fue considerado en 2006 por MTV como el mejor álbum de hip hop de todos los tiempos, Paid in Full.

El rap en español llegó por Torrejón

Aunque el rap en habla hispana surge primero en Puerto Rico, después de la explosión de esta música en Estados Unidos la cultura del hip hop llega hasta España de la mano de los militares estadounidenses de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

Los miembros del ejército de EEUU que vivían en este municipio de Madrid, escuchaban rap a través de sus emisoras de radio y de los discos que les hacían llegar sus allegados, por lo que poco a poco, los habitantes de la base militar en la década de los ochenta fueron adoptando la forma de vestir típica del hip hop y esto acabó calando en al juventud local de manera que a su alrededor surgieron raperos y grupos como MC Randy & D.J. Jonco, Jungle Kings, CPV y DNI.

Del rap al trap

Sin duda, una de las mayores características de la evolución del rap ha sido el nacimiento del trap. En el sur de Estados Unidos, en Texas, Florida y Georgia, el rap fue acogiéndose con los años a ritmos más lentos que los que surgirían en lugares como Los Ángeles o Nueva York.

Allí, nació lo que se conoce como el Dirty South de la mano de UGK, Goodie Mob o Outkast, y este subestilo fue evolucionando hasta que en los 2000 apareció lo que ahora se conoce internacionalmente como trap.

Los pioneros en el trap fueron Three 6 Mafia, una banda que sigue en activo 21 años después del nacimiento de este subgénero y que en 2006 se convirtió en el primer grupo afroamericano en ganar un Oscar a mejor canción por la banda sonora de la película independiente de Craig Brewer Hustle & Flow.