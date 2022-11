La loca semana de Yungblud: de estrenar ‘I'm a Mess’ con Avril Lavigne a ‘reventar’ la mesa de Belén Esteban

A sus 25 años ha supuesto un soplo de aire fresco dentro de la propuesta musical del rock que se ha revitalizado gracias (también) al impulso de Manneskin. Y la semana de Dominic Richard Harrison, el nombre real de este joven de Doncaster, ha sido una locura. Porque cuando empezó noviembre Yungblud nunca imaginó que en pocos días estrenaría su colaboración con Avril Lavigne, I'm a mess, y se marcaría un 'zapateao' sobre la mesa de Belén Esteban en LOS40 Music Awards 2022.

El vídeo en el que se baja del escenario como una exhalación para 'reventar' a base de pisotones una mesa durante la ceremonia de entrega de nuestros premios ha corrido como la pólvora por internet. Actitud rock que sorprendió y mojó a los allí presentes y que demuestra el punto de locura y energía que derrocha este artista que se alzó como Mejor Artista Revelación del 2022.

Fue la guinda de una locura de semana para él que había comenzado con el vídeo promocional de adelanto del estreno de su nueva colaboración. Para ello Yungblud no dudó en coger unas tijeras y cortarle el pelo a todo un icono como Avril Lavigne. El sueño de millones de fans convertido en pesadilla estética que obligó a la canadiense a acudir después a la peluquería.

Cuando tienes comida familiar y no aguantas a nadie de la familia 🙃 Momentazo de @yungblud en #LOS40MusicAwards pic.twitter.com/o0i8GqLXDt — LOS40 (@Los40) November 4, 2022

Algo mejor les ha unido uniendo sus talentos y sus voces en I'm a mess, un precioso medio tiempo en menos de 4 minutos en los que ambos cantan "Staring at the pavement alone/ Wishing that I was on my way home to you/ All the shops in London are closed/ And I don’t know where to go from here/ No, I don’t know where to go from here".

La canción ha sido escrita por Avril Lavigne, el propio Yungblud, Travis Barker de Blink-182 y John Feldman. P Tracy ha dirigido el vídeo que se rodó en Londres y Los Ángeles. En sus primeros 5 días de vida roza el millón y medio de reproducciones y subiendo. De momento no sabemos si esta canción formará parte de una edición deluxe de Love sux de Avril Lavigne o de otro proyecto tanto del canadiense como del británico.

Se trata de uno de los artistas más rompedores de los surgidos en el Reino Unido en los últimos años. No deja indiferente a nadie, ya sea por su eficaz mezcla de rock, electrónica y hip hop, por su potente look (en el que el color rojo juega un papel especial) o por su posicionamiento inquebranteble en contra de los prejuicios sociales.

Tissues ya tiene sucesor con I'm a mess. ¿Qué os parece?