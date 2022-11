Así ha cambiado Miguel Ángel Muñoz para interpretar a Julio Iglesias en la serie 'Bosé'

La serie Bosé, un biopic que retrata vida del polémico cantante español Miguel Bosé, se acaba de estrenar en Paramound+ para todos los países menos para España y, además de contar con los actores Iván Sánchez y José Pastor como grandes protagonistas, nos ha dejado unas imágenes únicas de Miguel Ángel Muñoz como uno de los miembros destacados del reparto, que han impactado mucho a sus fans.

Muñoz fichó por Paramond para dar vida a Julio Iglesias, una figura secundaria en esta ficción que solo aparece en dos cpaítulos pero que es bastante relevante en la trama; y desde que lo hizo, el actor que saltó a la fama con Upa Dance y al que pronto podremos ver en Upa Next, no ha dejado de trabajar para mimetizarse con el grandísimo músico y exfutbolista que, además de ser conocido por su carrera musical, es en España un verdadero icono de la cultura popular.

Mimetizarse con el mismísimo Julio Iglesias de los años ochenta era un reto complicado, pero el actor de 39 años está ya muy acostumbrado a crear desde cero sus personajes, y gracias a su trabajo y al del equipo de maquilladores y vestuario de la serie, ha logrado superarlo con un éxito rotundo. Solo hay que ver las fotografías que él mismo ha ido subiendo a sus redes sociales en las últimas semanas así como la reacción de sus fans.

Desde el primer momento en el que Miguel Ángel Muñoz compartió algunos detalles sobre su interpretación de de Julio Iglesias, sus seguidores aseguraron que había conseguido parecerse mucho a la superestrella de Me Va, Me Va y Me Olvidé de Vivir, y la verdad es que nosotros, aunque todavía necesitamos verlo en movimiento, por ahora estamos de acuerdo. A juzgar por las imágenes Muñoz ha logrado copiar las muecas de Iglesias y transmitir su esencia.



Una prótesis, muchos rayos uva y un toque de lujo

Aunque Miguel Ángel Muñoz no ha desvelado las técnicas que ha utilizado el equipo de maquillaje y de estilismo de Bosé para convertirle en un Julio Iglesias en su época de mayor esplendor, tal y como se desprende de las imágenes distribuidas para promocionar la serie como del primer tráiler que Paramound+ publicó, el actor de Madrid parece haberse sometido a varias sesiones de rayos UVA para colorear su piel y conseguir que se asemeje al tono dorado que Iglesias ha lucido durante toda su vida, y además, ha requerido de una prótesis dental para que su boca adquiera el gesto de la del gran artista internacional.

Además de esto, el equipo de peluquería y vestuario de Bosé ha clavado los looks ochenteros del cantante logrando esos estilismos tan característicos que Julio Iglesias lució durante la época y que conjugaban la ropa sport y/o náutica con toques elegantes y sofisticados que aportaban prendas como los pantalones blancos o los relojes de joyería de lujo.

Bosé llegará a España en 2023

Aunque ya se está pudiendo ver esta nueva serie sobre la vida y obra de Miguel Bosé, el biopic del artista y, por lo tanto, la aparición de Miguel Ángel Muñoz en el papel de Julio Iglesias, no se podrán ver en España hasta enero de 2023.