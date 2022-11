El 25 aniversario de Pokémon nos trae la enciclopedia definitiva para no perder detalle de este gran universo

Que levante la mano quién no conoce el universo Pokémon. Lo más seguro es que no podamos contar ninguna. Forma parte de la cultura popular. Este 2022 ha cumplido su 25 aniversario y no deja de crecer. Este 18 de noviembre llegarán dos nuevas entregas llamadas Pókemon Escarlata y Pokémon Púrpura, ambientadas en una región claramente inspirada en España.

Y es que este universo no expandirse y ganar cada día más adeptos. Con más de 30 videojuegos en el mercado y una saga de más de 800 especies diferentes que están a punto de estrenar una novena generación, Pokémon es la mayor franquicia de entretenimiento del mundo, por delante de gigantes como Star Wars o Mickey Mouse.

Y si alguien piensa que, después de 25 años, Pokémon está perdiendo interés, que se olvide. Netflix prepara una serie ligada al universo Pokémon en live-action, es decir, con apariencia realista y no de dibujo animado, como Sonic.

Todavía está en fase inicial y habrá que esperar, pero aumentan las expectativas ante este lanzamiento. Para lo que sí hay fecha es para el Campeonato Mundial de Pokémon 2023 que se celebrará durante tres días del próximo mes de agosto en la ciudad japonesa de Yokohama. En esta cita se reúnen los mejores jugadores de todo el mundo para conseguir el título de Campeón o Campeona Mundial.

Seguro que Satoshi Tajiri nunca se imaginó, cuando creó este universo, que su afición por los insectos en su infancia tendría esta repercusión. Lo complicado es no perderse en tanta evolución y criatura.

Interior de la enciclopedia Pokémon. / Foto cedida por Montena

La enciclopedia

De ahí que los libros de Montena hayan tenido tan buena acogida. De hecho, sus ventas han subido en un 80% el último año. Ahora llega la enciclopedia que incluye datos, curiosidades e historia para convertirte en un maestro Pokémon. Todo en un único libro.

A través de esta enciclopedia, los seguidores de esta saga podrán descubrir todos los secretos ocultos. Acompañarán a Ash en este maravilloso viaje desde Kanto hasta la región de Galar y descubrirán a nuevos amigos y a Pokémon increíbles.

Y, además, conocerán a los poderosos Pokémon legendarios y singulares, siendo partícipes de sus duelos y batallas apoteósicas y convirtiéndose en testigo de los éxitos de Ash en su camino a convertirse en el maestro Pokémon más grande de todos los tiempos.

Interior de la enciclopedia Pokémon. / Foto cedida por Montena

Una obra completa para no perderse nada de un mundo complejo y apasionante.