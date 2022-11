Ibai Llanos es contundente: no irá con la Selección Española al mundial de Qatar

Ibai Llanos ha explicado en un directo que no acudirá al mundial de Qatar con el equipo de Luis Enrique. Al parecer, según ha declarado él mismo, ha rechazado viajar con la Selección Española y crear contenidos relacionados con el torneo o los jugadores.

Muchos de los protagonistas indirectos, es decir, streamer, famosos o influencer, se muestran contundentes a lo que significa un país como este para los derechos humanos, el feminismo o la construcción de los estadios que albergarán los partidos. Por esta razón, muchos de ellos se han negado a ir, uno de ellos ha sido el vasco, quien lo ha expresado de forma contundente y sin dejar lugar a dudas.

"No me sale de los cojones", fue la frase que sorprendió a todos los usuarios que estaban conectados al directo de Ibai cuando se mencionó este tema.Sin embargo, no explicó la razón de esta negativa de forma clara, solo ha dicho que le surgió la oportunidad pero que, finalmente, no lo hará.

"Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la Selección española de fútbol y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy. No lo voy a hacer", dijo Ibai Llanos.

Sin embargo, desde la Real Federación Española de Fútbol han hecho aclaraciones en cuanto a las palabras del streamer. La RFEF ha asegurado que "esta Federación no ha invitado a nadie externo a la RFEF para viajar en el avión de la expedición de la Selección al Mundial de Qatar. Si alguien lo ha hecho en nombre de la RFEF, ha sido excediéndose de sus competencias".

De momento, Ibai no ha dado más información relacionada con este tema o con la respuesta de la Federación, pero lo que ha quedado claro es que no acudirá al mundial con la Selección.