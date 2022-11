Edurne reacciona en ‘Got Talent’ a la original versión que hace Brenda Novella de su tema ‘Amanecer’

Uno podría pensar que ser cantante y jurado de Got Talent y escuchar una versión de una de tus canciones podría parecer complicado por el compromiso que supone. Pero parece que para Edurne no supone un problema.

Brenda Novella, de 34 años, decía presentarse con una versión propia de Amanecer. “Voy a hacer un tema tuyo, Edurne, pero en una forma que tú nunca has oído”, le ponía sobre aviso.

“Esta noche vengo a darle una vuelta al tema más conocido de Edurne, Amanecer. Es una de mis cantantes que más me gustan. Yo creo que hay muchas personas que han cantado esa canción en Got Talent, pero es seguro que no la han cantado como yo”, aseguraba antes de comenzar.

Ya sobre el escenario, se ha sentado frente a un piano y ha empezado a tocar y cantar y todo iba bien hasta que se paraba, se daba la vuelta y empezaba a tocar de espaldas y cantar en un idioma irreconocible.

Valoración del jurado

Como era de esperar, Edurne era la primera en tomar la palabra: “Brenda, muchísimas gracias por esta versión. Me ha encantado. Me ha parecido increíble que tocaras de espaldas, qué complicado. Además, no sé qué estabas cantando ahí”.

“Todas las palabras eran al revés”, aclaraba Brenda. “Me parece super original y tenías toda la razón del mundo, no creo que escuche una versión así de Amanecer”, añadía la canatante.

“Tampoco es que sea una pianista extraordinaria, pero tiene una idea original. Eso es todo”, valoraba escuetamente Risto Mejide. “Las idas originales parten muchas veces del talento para crear, para pensar, para idear. Yo, como no toco el piano, también me ha parecido sorprendente, diferente, no lo había visto antes. Yo creo que el talento también es eso, ideas originales, y tú la has tenido”, rebatía Dani Martínez.

“Aparte de una idea original, es que yo creo que cantas muy bien y tocas muy bien”, terminaba Paula Echevarría. Finalmente hubo tres ‘sí’ y un ‘no’ y no hace falta explicar de quién era cada voto.

Siempre hay ideas que pueden sorprendernos.