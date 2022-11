Tarantino revela su lista de James Bonds favoritos del cine, de mejor a peor

Quentin Tarantino es un apasionado del cine, y así lo demuestra en todas y cada una de las preguntas que le hacen al respecto. Le da igual si es de Marvel, sus propias películas o cualquier otro proyecto; el director se moja en todas y cada una de sus respuestas. Y una de las últimas ha provocado que haga un ránking de James Bond.

El papel de 007 es uno de los más disputados del cine desde mediados del siglo pasado, habiéndole interpretado actores de lo más reputados. En orden cronológico, serían: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y el más reciente, Daniel Craig. Aunque el director de Malditos Bastardos tiene otro orden, el de sus favoritos.

El estadounidense ha respondido a preguntas de seguidores en Empire, demostrando que la imaginación de sus fans no tiene límites. Se han interesado por personajes, planos e incluso películas favoritas, aunque también se han atrevido a preguntarle por su ránking personal de James Bond.

Tarantino siempre tendrá la espina de no haber dirigido una película del mítico espía inglés —siempre ha manifestado que lo habría adaptado encantado—, pero siempre le quedará su lado fan. Un lado que, precisamente por haber visto todas las películas, le permite ordenar de mejor a peor a sus actores.

Sin complicarse en su respuesta, lo deja caer de manera directa: "Sean Connery, Pierce Brosnan, y justo debajo de él, Roger Moore. Y después, todos los demás". Tiene muy claro cuáles son sus favoritos, aunque tampoco especifica en qué orden colocar a los demás. Eso sí, no duda en aclarar el porqué de esos favoritos.

"Connery está en el primer puesto, pero Pierce Brosnan me gusta mucho, mucho. No me importa en qué películas le pusieran, lo que siempre pensé que fue un poco trágico, porque pienso que es un Bond muy legítimo. Soy un gran fan de Roger Moore, pero me gusta más cuando no interpreta a Bond", comenta al medio.

Sus preferencias del Bond de Daniel Craig

Pese a no pronunciarse sobre George Lazenby, Timothy Dalton ni Daniel Craig, aunque sí se ha pronunciado alguna vez sobre la saga de éste último. El Bond de Craig comenzó en 2006 con Casino Royale, y siguió con Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012), Spectre (2015) y Sin tiempo para morir (2021).

La opinión del público y la crítica se ha dividido entre las últimas entregas, elevando a Skyfall como una de las mejores y relegando a Spectre como otra de las menos aceptadas. Pero el bueno de Quentin tiene un enfoque distinto a la mayoría de los seguidores de la franquicia.

"No me importó Skyfall, pero amé Spectre", comentó en el podcast de Cinemablend durante la promoción de Érase una vez... En Hollywood, teniendo que hablar por encima de las risas de incredulidad de los presentes. El final de Skyfall no le gustó demasiado, según cuenta, por el cambio de epicidad que pega respecto a otros tramos finales de otros títulos; algo que Spectre sí que cumple, para él, a la perfección.