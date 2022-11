De la playa con ‘Provenza’ al desierto con ‘Cairo’: Karol G confirma su próximo lanzamiento

Karol G nos ha vuelto a sorprender. Después de terminar su Strip Love Tour se tomó un descanso para recargar pilas. Sin embargo este relax ha sido muy breve, ya que acaba de confirmar su próximo lanzamiento para el 13 de noviembre. El tema se llamará `Cairo´, como ha confirmado en sus redes sociales.

"Desde Egipto", escribía junto al nombre y título. Al parecer, la bichota habría viajado hasta dicho país para grabar el videoclip de esta canción tan esperada por sus seguidores. Ya conocemos la fecha, nombre e, incluso, el teaser oficial del vídeo.

"Te quedas o te vas, ya tú verás, pero...", se escucha en este mini adelanto que nos ha dejado conocer la colombiana. Además de esta frase, también nos dejó otros pedazos, pero nadie sabía lo que significaban en este momento: "Juré que no me iba a coger de ningún culito... y aquí me tiene hablándote bonito", escribió en otra publicación junto al número 13.

Además, no podemos olvidarnos de que hace unas semanas Karol G colgó un vídeo en el que se escuchaba de fondo una canción con un mensaje escrito. "No borraré tu contacto y estoy al tanto por si volvemos", decía en dicho adelanto. Todavía se desconoce si es el mismo sencillo que nos dejará conocer en unos días.

En el videoclip que ha estado grabando la colombiana se puede ver que va montada en un autobus viendo las pirámides de Egipto, lo que nos asegura un auténtico éxito con un vídeo que no vamos a poder dejar de ver en bucle.

Ahora solo nos queda esperar unos días para comenzar la semana con el mejor ritmo y las mejores vibras junto a Karol G.