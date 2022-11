Jennifer Aniston sorprende con su sensual portada para Allure y su confesión sobre la maternidad

Jennifer Aniston se ha convertido en la portada de la revista Allure posando para una sesión que deja claro que a sus 53 años puede ser más sensual que nunca.

“Para su quinta portada de Allure, la actriz de The Morning Show y fundadora de LolaVie habla sobre el conflicto familiar, revela su viaje #IVF y analiza las claves de la pérdida personal. Pero ha salido fortalecida del otro lado y no se arrepiente de nada, aparte de desear haber sido más amable con una Jennifer más joven”, anunciaba la cabecera.

Entre todos esos temas tan personales que trata, uno de los que más llama la atención es el de la maternidad. A lo largo de las décadas es una cuestión que siempre ha planeado sobre ella.

Se dijo que cuando se divorció de Brad Pitt, tras cinco años de matrionio, fue por no querer tener hijos por bien de su carrera. Ha sido una cuestión recurrente a lo largo de su carrera y se le han adjudicado varios embarazos que no eran ciertos. Nunca ha hablado del tema, hasta ahora.

Hablando de maternidad

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado”, asegura sobre un episodio que ha dejado de pesarle.

“De hecho, siento un poco de alivio ahora porque ya no hay más: ‘¿Puedo tenerlos?’. Ya no tengo que pensar en eso”, admite ahora que ya ha asimilado que nunca tendrá hijos.

Lo que no ha especificado es qué época de su vida se sometió a estos tratamientos, si estando con Brad Pitt, con Justin Theroux o soltera.

“He pasado años protegiendo mi historia sobre mi in vitro. Soy muy protectora con estas cuestiones porque me da la sensación de que tengo poco que guardarme para mí misma. El mundo crea historias que no son ciertas, así que yo debería contar bien la verdad. Siento que estoy saliendo de mi hibernación. No tengo nada que esconder”, asegura en la entrevista.

La ruptura con Brad Pitt

Todavía tiene clavada aquella época en la que se especulaba sobre los motivos de su ruptura con Brad Pitt. “Ese relato de que yo era simplemente egoísta, y de que solo me importaba mi carrera… Dios no permita que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo”, reivindica con sarcasmo.

“La razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio porque no le daba un hijo, era todo, una absoluta mentira. A estas alturas no tengo nada que esconder”, manifiesta.

Ahora está soltera y tranquila consigo misma y con quién ha llegado a ser. “Me encantaría tener una relación, ¿quién sabe? Hay momentos en los que me haría un ovillo, me abrazaría a alguien y le diría: ‘Necesito apoyo’. Sería estupendo volver a casa y caer en brazos de alguien: ‘Ha sido un día duro’”, reflexiona sobre su predisposición a enamorarse.

Desde luego, a sus 53 está estupenda y seguro que no le faltan candidatos. Pero está claro que ha demostrado que se puede ser una mujer feliz sin marido y sin hijos.