Chanel: “Me parece injusto dar mi opinión sobre el Benidorm Fest 2023”

Se ha hecho de rogar, pero Chanel ya está ready para presentar su proyecto artístico. La cantante, una de las grandes revelaciones de este año por lo ocurrido en el Benidorm Fest y Eurovisión, ha querido ir sin prisa, conociendo su identidad musical y tomando decisiones tan importantes como su reciente fichaje por Sony Music Spain. Es un paso importante, el principio de lo que promete ser una arrolladora carrera como estrella internacional. De momento toca escuchar TOKE, carta de presentación de su álbum debut, y esperar atentamente a sus siguientes pasos dentro de la industria musical. Sobre su pasado, su presente y su futuro hablamos con la 'bugatti' en LOS40.

¿Cómo estás viviendo estas primeras semanas tras el lanzamiento de 'TOKE'?

Estoy muy ilusionada. Ahora digo mucho que tengo mariposas en el estómago todo el rato. Estoy recibiendo mensajes muy lindos.

¿Cómo te sentiste en la grabación del videoclip? Se te ve empoderada y segura de lo que haces.

Te contaré que el día de la grabación me lesioné por la mañana. Lo primero que grabamos fue el dance break. Kyle, el coreógrafo y director artístico de TOKE, tuvo que cambiar dos pasos porque no podía andar. Me dio dolorcito en el corazón porque no quería cambiar nada. Pero lo salvamos, el resultado está guay y creo que no se nota que se han cambiado cosas, aunque a mí me persiga en mi subconsciente. Fue una grabación muy dinámica. Todas las personas implicadas estábamos todos a una e hicimos que el vídeo saliera adelante.

Chanel - TOKE (Official Video)

¿Hablamos de los mensajes subliminales que hay en el vídeo?

Kyle y yo queríamos, de manera artística, lanzar un mensaje. No hacia lo malo, sino hacia lo constructivo. Un guiño artístico. Por ejemplo, la escena del coche. Voy andando por un sitio al que no pertenezco y a la gente le incomodo. Me meto dentro del coche y me toco los labios mientras me zarandean. Básicamente lo que quiero decir esa escena es que no puedo cambiar la opinión de todas esas personas, pero sí estar tranquila.

También tiene mucho significado la escena de la alfombra roja…

El mensaje de la alfombra es bastante explícito. El tratamiento del videoclip era un poco Chanel versus World. No exactamente, pero era intentar plasmar de una manera linda todo lo que ha pasado. No hacia los haters, sino hacia los lovers. También lo llevamos al momento Hollywood con la alfombra. Quisimos hacer este juego divertido, pero de una manera glamurosa. Y haciéndole también un guiño divertido al Benidorm Fest.

¿Y los cuernos de la coreografía?

He leído un montón de titulares de que soy un muñeco y un títere…mi amor, "yo estoy al mando. Papi, no te equivoques". Más claro el agua.

Te han preguntado mucho por tu participación en el Mundial de Qatar, pero ¿qué pasa con las otras partes implicadas? ¿Por qué no se les pregunta a los jugadores?

Ha habido bastante revuelo, pero cuando llego a casa tengo la conciencia bien tranquila. Sé lo que estoy haciendo y tengo claros mis pensamientos. Puedo hablar por mí, por nadie más. Si no le preguntan a otras personas no soy quién para echar balones fuera...nunca mejor dicho. Yo contesto y no tengo miedo de contestar. También te diré que en Twitter hay mucho amor, pero hostia…nos lo tenemos que hacer ver un poquito. Me encantaría sentarme a hablar con esas personas y decirles: 'yo te escucho, pero tú también me escuchas a mí'.

Cambiando de tema. Qué pensabas y qué sentías cuando todo el mundo te preguntaba por esa canción que nunca llegaba?

Soy una artista nueva que está empezando y necesito encontrarme. Necesito descubrirme como artista. Eso no pasa de un día para otro, eso lleva tiempo. Para mí es muy importante el trabajo. Durante todo este tiempo que la gente estaba esperando he estado trabajando. Veía tweets que decía que estaba en mi casa comiendo pipas y viendo una peli, pero no, estaba trabajando como las locas, pero es un trabajo que no se ve.

¿Y qué has descubierto en este tiempo de la Chanel artista?

Estoy viendo que aprendo bastante rápido y que soy más atrevida de lo que pensaba.

Has convertido el dance break en tu sello. ¿Esto va a ser así en el álbum debut?

Es algo que me identifica bastante. Son tres pilares los que rodean mi proyecto: el dance break, mucha coreografía mientras canto y los tacones. También la técnica.

¿Hasta qué punto estás involucrada en tu disco?

Soy una artista que viene de otro mundo. He pasado muchas horas este verano en el estudio componiendo con mucha gente, pero en todas las sesiones he estado con Leroy Sánchez. Es uno de mis dos angelitos y del que aprendo muchísimo. Hay muchas cosas que se me escapan, como producir. La postura que he adoptado ha sido la de aprendizaje absoluto. Cuando tengo a un señor productor o a una señora productora delante y manejando…necesito sentarme a su lado y poner el modo de aprendizaje absoluto. Pero la última decisión siempre la tengo yo.

No quiero verme dentro de un tiempo haciendo algo porque está de moda

¿En qué momento decidís formar un proyecto artístico en el que Exo, Josh, Pol, Raquel y María sean parte imprescindible?

Ha sido orgánico desde el minuto uno que sucedió lo del Benidorm Fest. Era muy importante tenerlos y cuando acabó Eurovisión y había pensamiento de futuro les dije que quería seguir con ellos. Al final nos casamos todos. Obviamente sé que van a tener millones de oportunidades por delante y sueños que hacen que nuestros caminos se separen, pero lo bonito es que hemos creado una familia de verdad y nos vamos a apoyar en todo. Vamos a trabajar juntos hasta que la vida quiera y va a ser maravilloso.

Pasa lo mismo con Leroy Sanchez y Kyle Hanagami. ¿Aun así vas a trabajar con otros productores y otros coreógrafos?

Los cimientos reales de SloMo somos los tres. Hemos creado ese lenguaje entre nosotros con el que nos entendemos y sabemos qué y cómo queremos mostrar. Heestado con muchos productores y muchos letristas, pero nosotros tres somos el team.

Por cierto, ¿hay colaboraciones en camino o seguirás en solitario para ganar identidad como Chanel?

Siento que tengo que encontrarme como artista, pero no descarto ninguna colaboración. Tengo varias opciones sobre la mesa que me hacen muchísima ilusión. Pero sí, necesito encontrarme y con TOKE me estoy encontrando.

El Benidorm Fest 2023 ha dado el pistoletazo de salida. ¿Se te ha removido algo por dentro?

Sí, claro. Cuando el año pasado recibí esa llamada vi que había algo nuevo, más nuevo que ahora que ya se sabe cómo funciona y la repercusión que tiene. Cuando empezamos nosotros no se sabía nada. Me da nervios de niña pequeña ver lo que ha pasado. Me acuerdo sobre todo de la preparación.

¿Qué te parece la selección para esta nueva edición?

He podido echar un ojo, pero no a todos. Me parecería injusto dar mi opinión. Si puedo decir que conozco a unos colegas…a Megara. No quiero decir nada porque lo justo es esperar y también escuchar las propuestas de todo el mundo.

Han recibido bastantes críticas por ser en su mayoría talento emergente. ¿Qué opinas al respecto?

Me encantaría que no hubiera este tipo de comentarios. Vamos a esperar a ver qué sucede y a conocer sus propuestas. Ver cómo suenan y cómo se ven en directo, a ver qué pasa.

Última pregunta: ¿en qué te gustaría convertirte dentro de la industria musical?

No quiero verme dentro de un tiempo haciendo algo porque está de moda o porque alguien me lo ha dicho. Si lo hago tiene que ser porque me gusta y porque es algo que quiero hacer.