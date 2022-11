La resaca de LOS40 Music Awards va quedando atrás. El que ha sido uno de los acontecimientos musicales más importante del año, que contó con las actuaciones de artistas como Rosalía, Anitta, Ava Max o David Guetta, entre otros muchos, dejó toda una lista de detalles deslumbrantes que quizá pasaron desapercicidos. Es momento de fijarse en algunos de ellos.

La modelo, guitarrista y vocalista de Hinds, Ana Perrote, no quiso perderse la cita. Pero al mismo tiempo, decidió hacerlo de una manera tan original como rompedora: enfundándose un vestido muy especial. El diseñador Federico Betancourt creó para ella una prenda confeccionada a base de elementos recuperados en la recogida de residuos impulsada recientemente por El Eco de LOS40 en las Islas Baleares. Una muestra de compromiso con el medio ambiente y, al mismo tiempo, la demostración palpable de que todo lo que consideramos inservible puede tener una nueva vida: sólo es cuestión de conciencia y creatividad.

Ana Perrote y Federico Betancourt. / LOS40

Música y moda, unidas por el planeta

La creación de Federico Betancourt es, en sus propias palabras, “un homenaje a la tortuga verde, el animal con mayor peligro de extinción del mar Mediterráneo”. Para confeccionarlo, se utilizaron algunos residuos recogidos en las playas por los voluntarios. “Creo que la música, al final, tiene mucho que ver con la moda”, explica Ana Perrote, que considera una pasarela como LOS40 Musica Awards “un momento muy guay” para lucir el vestido creado por Betancourt y llamar la atención sobre un problema cada vez más alarmante: la contaminación de mares y océanos.

Ana Perrote: el vestido más espectacular de LOS40 Music Awards 2022 tiene truco | LOS40

Como no podía ser de otra manera, la vocalista de Hinds brilló con luz propia en el photocall de LOS40 Musica Awards, donde posó para los fotógrafos tanto en solitario como en compañía de Betancourt. Un momento que volvió a poner encima de la mesa el fuerte compromiso de LOS40 en materia medioambiental, y que se suma a otras iniciativas como From Trash to Live, que el pasado verano invitó a todos los asistentes a la gira LOS40 Summer Live a reciclar los residuos generados durante el evento.

