Dulceida desvela cuál fue la escena de su docuserie que más le costó grabar

No conforme con ser la reina de las redes sociales, arrasando en Instagram, TikTok y YouTube, Dulceida ha aterrizado en la última pantalla que le faltaba: la televisión. La influencer siempre ha conseguido estar en boca de todos, pero desde que anunció que iba a sacar su propio documental lo ha estado más que nunca.

Dulceida al desnudo se estrenó el pasado viernes 4 de noviembre en Amazon Prime. Una docuserie de cuatro episodios donde la creadora de contenido se ha abierto en canal para mostrar cómo es su día a día y todo lo que sus miles de seguidores todavía no conocen.

Aida Doménech ha reflejado durante los capítulos cómo vivió su ruptura con Alba Paul, cómo es su trabajo detrás de las cámaras e incluso otros aspectos de su vida cómo sus terapias con su psicóloga. Además, se ha mojado y ha explicado el motivo por el que el Dulce Squad se rompió.

Aspectos de su vida desconocidos hasta el momento que han calado en el mundo seriéfilo y han hecho que en tan solo una semana se posicione en uno de los documentales más vistos. Ahora la instagramer ha querido interactuar con sus seguidores y responderles a todas sus dudas acerca de Dulceida al desnudo.

Algunos detalles de Dulceida al desnudo

Lo cierto es que, los que son fieles a Dulceida y la siguen desde el primer día, no han tardado en darse cuenta que la grabación de la docuserie ha sido muy larga: "El 24 de marzo de 2021 fue el primer día que grabamos", decía la influencer confirmando que terminaron "en julio el día de la carroza" coincidiendo con "el final del capítulo 4".

Si por algo ha destacado siempre Aida, ha sido por su naturaleza. Una característica que se transmite cuando se ve su docuserie y que le ha hecho sentirse de lo más cómoda grabando los capítulos, a pesar de tener una cámara todo el día con ella: "Ahora les echo de menos. En los momentos más duros para mí me sentía rodeada de amigos".

¿Cuál fue la escena que más le costó grabar?

El resultado no ha podido ser mejor y todo ha salido a pedir de boca. Aunque con tantos meses de grabación, al final hay escenas que se quedan en el ordenador y no ven la luz: "Me hubiera encantado que saliera todo", revelaba.

Pero también han habido escenas que se le han hecho cuesta arriba. Y es que, como es normal, no todo es de color de rosa. La influencer quiso mostrar su día a día, y esto le llevó a compartir algunas de sus terapias con la psicóloga, lo que ella ha definido como "lo más difícil" de grabar.

Dulceida habla sobre algunos detalles de su docuserie / Instagram @dulceida

"Grabamos 3 de mis terapias y la más dura fue la que sale ene l segundo capítulo sobre mi abuela. Al principio llegaba nerviosa, pero luego acababa sintiendo que estábamos las dos solas como en las terapias que no se graban", confesaba.