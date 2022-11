El tremendo desliz de Yuleima en 'First Dates': "Valencia está en Andalucía, ¿no?"

First Dates, el programa de las noches de Cuatro, ha vuelto a ser objeto de todo tipo de comentarios. El date show ha vuelto a recibir en las paredes de su restaurante a varias parejas con el objetivo final de que surja el amor, precisamente en la noche de ayer, un dí antes de celebrar el 11/11, también conocido como Día del Soltero o Single Day.

Una de las parejas que acudió en la noche del jueves a encontrar el amor (o, por lo menos, a pasar un buen rato) fue Yuleima e Hipólito. Todo parecía que ambos terminarían comiendo perdices, ya que uno de los detalles que más suelen temer los comensales y que, curiosamente, era en lo que más se fijaban estos dos, era el físico.

Desde el primer vistazo, ambos parecieron gustarse. Él, entrenador personal de 28 años que se considera "el novio perfecto...para algunas" y se define como "un arma de doble filo". Ella, estudiante de 22 años, admitió que se había pinchado los labios "cinco veces ya" porque "no se le veían".

Nada más llegar, Hipólito ya dejó gráficamente claro qué es en lo primero en lo que se fija en una mujer: "El buen culo tiene que estar, vengo de Latinoamérica donde tenemos esas mujeres con unas caderas hermosas". Cuando vio a Yuleima entrar por la puerta solo pensó una cosa: "Qué pibón".

Pero su cita ya quiso aclarar tras las cámaras que no era "una chica que se vaya dando besos con cualquiera", por lo que su cita, aunque sí le resultó atractivo físicamente, iba a tener que esforzarse.

El lapsus de Yuleima en First Dates

Todo parecía ir bien; a él le gustaba su físico —"Es justo lo que estoy buscando", dijo— y a ella le fustó su apariencia "de vikingo". Pero todo se empezó a torcer en cuanto ambos charlaron sobre su lugar de residencia.

Hipólito le contó a su cita que él es de Argentina y ella, a su vez, le respondió que ella procede de Las Palmas de Gran Canaria y le instó al joven a que fuera a visitar las islas alguna vez. En ese momento, él aclaró que actualmente vive en Valencia.

La cara de Yuleima en ese instante fue de turbación. "Voy a quedar como una inculta porque no sé dónde queda", explicó fuera del plató ante las cámaras. "Eso está abajo, ¿no? En Andalucía", le preguntó a su cita. Hipólito, por su parte, respondió: "Sí, está al lado de Barcelona".

Ante este despite geográfico, los usuarios de redes sociales que estaban siguiendo el programa no han querido que ese momento quedase en el olvido y han disparado todo tipo de comentarios acerca de esta cita que parece haber estado un poco desubicada en el mapa.

Me acabo de enterar de que Yuleima que ha tenido hoy cita en first dates estaba de tentadora en esta edición de #LaIslaDeLasTentaciones8 ¿Se puede ser más who? — Clau⚘ (@crumolodelrio) November 10, 2022

Asimismo, han sido los propios usuarios quienes han reconocido a la joven canaria como una de las tentadoras que han participado en esta última edición de La Isla de las Tentaciones 8.

Ahora bien, sí hubo un par de detalles que no gustaron a Yuleima de su cita: "Lo único que no me ha gustado del chico es...los pantalones remangados, no me gustan. Y el corte de pelo...también lo podemos mejorar un poquito".