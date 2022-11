Mario la lía en la cuarta hoguera de ‘La isla de las tentaciones’: “No voy a aceptar un comportamiento así”

La tensión crece en las dos villas de La isla de las tentaciones. Las semanas se acumulan y la separación y las nuevas relaciones, están marcando el devenir del programa que cada día tiene más frentes abiertos.

Hugo Paz sigue insistiendo a Tania Deniz para que sigan dando pasos en su relación. “Quiero dormir contigo”, le dice. “Es que si tú duermes conmigo yo no voy a poder dormir”, contesta ella.

Tania también habla con Claudia Martínez y le comenta que se nota que a Álvaro Boix le gusta ella. “¿A ti te gusta?”, le pregunta. Y Claudia no duda en responder: “Mucho”.

Los chicos no pueden más

Llegan las cuartas hogueras y si ya nos habían parecido duras las anteriores, es porque no habíamos visto esta. Mario no se tomará demasiado bien las últimas imágenes de Laura en las que seguramente tenga que ver que sigue acercándose a Adrián.

Su reacción es desproporcionada y acaba tirando la Tablet de una patada. “Es que no puedo, te juro que no puedo, no puedo más”, dice mientras le da ese arrebato. Y claro, Sandra Barneda, no se lo toma nada bien. “No voy a aceptar ningún comportamiento como este”, le dejaba claro la presentadora.

No serán las últimas imágenes duras de la hoguera de los chicos. “¿Cómo contaréis las últimas imágenes que acabáis de ver?”, les pregunta. “No lo sé, yo no sé cómo decirle esto”, asegura Andreu. “Con mucho tacto”, añade Cristian. Lo que no queda claro es si esa conversación tiene que ver también con Mario.

Samu tampoco lo pasará bien, en la tónica de sus últimas hogueras. Volveremos a verle llorar. “Samu, ¿qué necesitas?”, le pregunta Sandra. “A mi madre”, asegura él.

Hoguera complicada para las chicas

Las chicas también tendrán una hoguera complicada. Sandra, por primera vez, dará a elegir a una de ellas si ver o no las imágenes de su chico. No sabemos quién es. lo que sí sabemos es que Ana ve las imágenes de Cristian y su reacción es la de marcharse de la hoguera.

“¿Estaban follando?”, pregunta Paola. “Sí”, contesta Tania. “Que le jodan que me voy para Murcia”, escuchamos decir a Ana mientras se va por la playa. Y es que Cristian no ha perdido el tiempo. Se ha liado con María de los Ángeles, pero también se deja tentar por Jessica.

Está claro que quedan muchas imágenes por ver en La isla de las tentaciones.