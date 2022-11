Muchas lágrimas en el encuentro entre Andreu y Paola en ‘La isla de las tentaciones’

Los chicos lo habían elegido. Andreu Martorell iba a tener la oportunidad de reencontrarse con su novia, Paola, en La isla de las tentaciones. Y ha ocurrido. Él tenía ganas de ver qué pasaba con su chica que en la última hoguera había visto cómo decía que se estaba planteando irse sola del programa porque se había dado cuenta de que podía vivir sin su chico.

Ella, por su parte, está decepcionada con el cantautor por el acercamiento que ha tenido con Cristina, la tentadora que ha inspirado su última canción.

Sandra Barneda hacía la señal para que Andreu echara a correr por la playa para alcanzar el punto en el que estaba su chica esperándole tras un espejo. Tres minutos de reencuentro en el que no podían tocarse, ni hablarse, solo mirarse y expresarse por gestos. Y eso cuesta cuando hay tantas cosas que decirse.

El reencuentro

Andreu llegó señalándose el anillo y, aunque no podía hablar, sí que le dijo a su chica que la amaba y que solo existía ella. Paola, por su parte, respetaba un poco más las condiciones y le decía por gestos que lo suyo eran palabras y que estaba triste.

El tiempo pasó más rápido de lo esperado y Andreu se derrumbaba y no podía parar de llorar. Un sentimiento que se contagió en el ambiente y provocó también las lágrimas de Sandra que se daba la vuelta para intentar ocultarlas, pero ya era tarde.

Le tocaba hacer la cuenta atrás y la pareja tenía que despedirse. Ella más fría, se dio la vuelta y echó andar hacia su villa, sin echar la vista atrás. Andreu se quedaba llorando y un poco desbordado por la situación.

Cortando con Cristina

Al final, le tocó volver a su villa y allí decidió contarlo lo sucedido a Cristina, la tentadora en la que se apoya. “Más que ilusión por verme, tenía ojos de decepción. Creo que le sentó mal que cantáramos porque es algo que tenemos ella y yo. Me hacía como señas de que si seguía así se acababa, pero luego pude transmitirle que estaba todo bien, le enseñé el anillo”, le contó.

Cristina no quiere que su relación cambie. Andreu no lo tiene tan claro. Por un lado, quiere cortar lo que tienen para que Paola no se sienta mal, pero por otro, cree que su chica tiene que entender que para él es un gran apoyo.

Veremos cómo sigue la cosa.