Carmen Lomana estalla contra ‘Y ahora Sonsoles’ y señala a la responsable: “La directora no me quiere”

Hace tan solo unas semanas se estrenaba Y ahora Sonsoles, el nuevo programa de Antena 3 con el que Atresmedia pretendía acompañar a la audiencia cada tarde y con el que pasaría a competir directamente con Sálvame. Pero hace tan solo unas horas conocíamos que este nuevo magazine de Antena 3 ha sufrido su primera baja, ya que Carmen Lomana, quien trabajaba como colaboradora, ha anunciado su marcha.

El programa presentado por Sonsoles Ónega ha vivido una de las tardes más tensas desde su estreno. Este pasado jueves 10 de noviembre, los colaboradores han sido testigos de cómo Carmen Lomana se ha sentido muy incómoda por no poder hablar tanto como quisiera. Algo que le ha transmitido a la conductora del programa: “Me gustaría venir desde el principio para hablar porque tengo el suficiente criterio para hablar de lo que habláis aquí”, ha comenzado diciendo la socialité.

Sonsoles consciente de la situación le ha pedido disculpas, pero ha continuado dirigiendo el espacio. Sin embargo, horas más tarde, parecía que Carmen Lomana ya había tomado una decisión. Tras acabar su sección, La vida es bella, la celebritie se ha despechado bien a gusto en su cuenta de Instagram, donde ha explicado a todos sus seguidores cómo se siente y cuáles iban a ser sus próximos pasos de ahora en adelante.

“Esto es lo que ocurrió ayer en @ahorasonsoles por lo que he decidido no volver (...) Entré al final, y como si no existiese”, ha expresado de forma muy tajante. Aunque no sin antes elogiar la labor de sus compañeros dentro de plató. “Sonsoles es maravillosa, mis compañeros y las personas que trabajan ahí también, pero la directora no me quiere, prefería que me lo hubiese dicho en vez de ningunearme. Gracias Sonsoles, tú te mereces lo mejor”, ha terminado expresando.

En el propio vídeo se puede ver a Carmen Lomana muy molesta por no poder participar tanto como le gustaría, algo que ella misma le hace saber a la presentadora. "A mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho la televisión y me gusta mucho poder hablar de cosas interesantes. Pero no darme un paseíllo… y decir: ‘Ay, qué vestido más mono’. Yo me quedo feliz en mi casa y me quedo aquí siempre que tenga algo interesante que decir. Si no, no", ha manifestado en un tono muy tajante.

No hay marcha atrás

La revista Semana ha podido hablar con ella horas después de que hiciese pública su decisión y ha asegurado que en el programa de Sonsoles Ónega no estaba a gusto. Consciente de todo el revuelo que se había formado por sus últimas declaraciones, Carmen Lomana no ha querido darle mayor bombo. Aunque sí ha vuelto a dejar claro que no va a dar un paso atrás en su decisión: “No, mira. Yo para venir aquí de florero, no. Tengo muchas cosas que hacer”.

Pese al aparente disgusto, Carmen Lomana ha confesado a la mencionada cabecera que para ella "la felicidad no es estar o no en un programa, si no trabajar a gusto". Parece que Carmen Lomana lo tiene muy claro y que su andadura en el nuevo espacio de Antena 3 ha acabado, aunque ella seguirá acudiendo como colaboradora en Espejo Público, como ya es habitual.