Rauw Alejandro nos lleva directos a ‘Saturno’, un planeta lleno de referencias a sus inspiraciones musicales

Todos estábamos esperando la llegada de este viernes 11 de noviembre. No porque eso signifique que el fin de semana ya está aquí y que, por tanto, lo de los madrugones es algo opcional. Rauw Alejandro lanza disco, y no cualquier disco.

Saturno llega con una intención clara: la de marcar un antes y un después en la trayectoria del puertorriqueño y demostrar que un artista urbano no solo se inspira del reggaeton. El artista nos monta en su nave para llevarnos directos a su propia mente, a sus emociones y, en definitiva, a su propio planeta. Ese en el que sobran motivos para bailar y en el que suenan referencias musicales de todo tipo.

Este tercer disco llega con un repertorio de 18 canciones, todas alistadas para crear una historia. Y es que temas como Deca A Las Vegas o Rauleeto no son temas como tal, sino paradas en este viaje con las que el artista quiere demostrarnos que la escucha de este proyecto no es una escucha cualquiera, sino una experiencia extraterrestre y multisensorial. De hecho, el tracklist comienza con Saturno, que es una pista de un minuto y medio en la que suenan sintetizadores y melodías ochenteras que nos introduce lo que estamos a punto de escuchar.

Saturno llega, además, con colaboraciones. La ya tan conocida Punto 40 con Baby Rasta así como las inéditas Dejau' con DJ Playero, Gatas con Chris Palace, Ron Cola con Subelo NEO o Lokera con Brray y Lyanno. Colaboraciones que nos regalan múltiples estilos musicales, desde reggaeton hasta dancehall, pasando por toques de hip hop y electrónica.

La llegada de este tercer álbum de estudio supone al artista un nuevo reto superado. Y es que se trata del primer disco que produce casi al 80%, ya que en los anteriores se puso a los mandos de la co-producción. "Una meta cumplida poder producir un álbum propio", declara Rauw en sus redes sociales.

Saturno llega con una intención muy clara y directa, que es la de convertirse en la banda sonora de las pistas de baile. Y es que no solo sus letras sobre el amor, el desamor, las frustraciones y los logros son un elemento con el que sus millones de fans van a sentirse identificados, sino también sus melodías, con las que no van a poder evitar darlo todo (y no solo en la discoteca).

Si los fans de Rauw no pueden viajar hasta Saturno, Saturno viaja hasta los fans de Rauw. Escucha el sueño cumplido de la estrella puertorriqueña.