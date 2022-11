Nathy Peluso, Rauw Alejandro, Rihanna y Aitana celebran el estreno de sus nuevas canciones

Se acabó la espera. Después de días de rutina, madrugones y planes a contrarreloj, ya ha llegado el viernes. Y eso significa una cosa: ya están aquí las nuevas canciones de nuestros artistas favoritos.

Si el pasado viernes 4 de noviembre fueron Natalia Lacunza, Zahara, Quevedo, Mora, Paulo Londra y Feid los que protagonizaron las novedades musicales, preparáte porque llega otro repertorio de lo más variopinto. ¡Dale al play!

Viernes 11 de noviembre

Nathy Peluso - Estás Buenísimo. Ya está aquí lo nuevo de Nathy Peluso, que además muestra el momento más hot entre la argentina y el modelo Jon Kortajarena. Ambos dan rienda suelta a sus sensualidades para dar forma a un videoclip de lo más caliente. Sobre el tema, nos deleita con una fusión de sonidos urbanos, electrónicos y pop con una melodía de lo más hipnotizante.

Rauw Alejandro - Lejos Del Cielo. Otro que ha cumplido el deseo de todos sus fans es el puertorriqueño, que trae al fin su nuevo álbum Saturno. Una de las canciones que incluye en este variopinto repertorio es Lejos Del Cielo, que trae unos ritmos urbanos imparables. Habla de perder a la persona a la que amas y sentirse perdido.

Rihanna - Born Again. El regreso musical de Rihanna ha sido, sin duda, una de las noticias del año. Después de deleitarnos con Lift Me Up, su canción para la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, la cantante ha vuelto con otra apuesta para este proyecto. Se trata de la preciosa balada Born Again.

Aitana - La Última. Los fans de la catalana están de enhorabuena. Su artista favorita ha calentado motores para la serie que protagoniza con Miguel Bernardeau en Disney+ lanzando la primera canción homónima. Aitana deja a un lado los sonidos más movidos y vuelve a deleitarnos con una balada de lo más romántica.

Pablo Alborán, María Becerra - Amigos. Era otra de las colaboraciones más esperadas de la semana. La argentina y el malagueño se unen en este nuevo tema que formará parte de La Cuarta Hoja, el disco de Alborán. Mezclan el flamenco y lo urbano para emocionarnos con unas melodías que no van a tardar en convertirse en la banda sonora favorita de sus fans.

Beret - Beso Robado. Ya está aquí Resiliencia, el nuevo disco del sevillano. Uno de los temas que incluye es Beso Robado, que habla de una historia de desamor con la que muchos van a sentirse identificados. Sobre todo con la voz desgarradora del cantante, que aporta un sentimiento aún más doloroso.

Bizarrap, Tiësto - Quédate (Tiësto Remix). Si ya lo habías dado todo con la session de Quevedo con Bizarrap, prepárate porque el mismísimo Tiësto se ha unido al fenómeno lanzando su propia versión del tema. Aporta nuevos sonidos dance que van a volver a llevar este tema a las pistas de baile.

Danny Ocean, Beéle - Si Es Amor. Otro que está de enhorabuena es Danny Ocean, que lanza la segunda parte de su álbum @dannocean. Uno de los temas que incluye es esta colaboración con Beéle, que es una salsa romántica que habla de forma positiva del sentimiento de estar enamorado.

Louis Tomlinson - Silver Tongues. El británico ha lanzado su álbum Faith In The Future, que es el segundo de su carrera en solitario. Louis tiene fe en el futuro, y eso es algo que canta en el repertorio de 14 canciones que forma este proyecto.

Otros que se han unido a la ola de novedades musicales de la semana son Marlon con Superman, Ava Max con Weapons, Feid, Ak4:20 y Taiko con Malibu, Chema Rivas y Ptazeta con Number One, Rozalén y Tanxugueiras con A Virxe Do Portovello, Juanes con Amores Prohibidos, David Rees con Comida Rápida y Bruce Springsteen con Turn Back The Hands Of Time.