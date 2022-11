‘Resiliencia’: Beret estrena su disco más especial con grandes colaboración

Beret acaba de lanzar uno de los discos más importantes e íntimos de su carrera. Después de mucho tiempo trabajando, componiendo y colaborando con otros artistas, ya tenemos en nuestras manos Resiliencia, un álbum muy esperado por los seguidores del cantante.

Solo hay que recordar el evento que hizo en la Plaza de la Luna, momento en el que iba a desvelar "una sorpresa" y que se llenó de todos los fanáticos que acompañan al sevillano desde sus primeros vídeos en YouTube. Ahora ya ha podido compartir con todo ellos su nuevo disco, el sucesor de Prisma.

En una entrevista para LOS40 Global Show, Beret le contó a Tony Aguilar en nuestros estudios que en este proyecto íbamos a encontrar de todo, tanto colaboraciones como canciones en solitario con diversos ritmos y sonidos. Y así ha sido, a lo largo del paso de las canciones podremos comprender todos los momentos que ha pasado el artista durante los dos años que ha tardado en componer los temas: "Y en estos dos años que he creado el disco he sido muy feliz y también he tenido momentos malos, por lo tanto se va a notar esas dos capas que he vivido", explicó.

Artistas como Malú, Lérica, Omar Montes o Estopa, entre otros, son los que han trabajado con Beret para crear temas que, con la sensibilidad que le caracteriza, conseguirán erizarnos la piel. Se trata del trabajo más "puro, real y sobre todo humano" que ha hecho hasta el momento.

A lo largo de los sencillos, el cantante va reflexionando sobre el amor propio, el desamor y, especialmente, la muerte, ya que incluye una de las canciones que más le ha costado componer en su carrera, Tata, dedicada a su hermana fallecida a principios de este año. "Hay que normalizar la muerte, hablar más de ella, hablar de nuestras debilidades y miedos", explicó durante una entrevista.

En Resiliencia explora con nuevos sonidos, desde lo urbano hasta la bachata, incluso, usando el autotune, una herramienta que defiende. Los temas están basados en historias y experiencias concretas en las que el sevillano encuentra la inspiración. Sin embargo, tiene claro que si no le apetece escribir, no tiene que hacerlo: "La música es muy bonita, pero mi vida entera no puede ser la música".