Beret da las claves de su próximo álbum y habla de su método para componer en LOS40 Global Show

LOS40 Global Show está a punto de irse de vacaciones y uno de los últimos artistas invitados al programa que conduce Tony Aguilar ha sido Beret. Hacía tiempo que el cantante no se pasaba por los estudios de LOS40 y lo ha hecho esta semana para hablar de su colaboración con Omar Montes, de su método para componer y de todo lo que tiene que ver con su próximo álbum de estudio.

La reflexión de Beret

"Estoy sin parar. Haciendo mucha música, a vísperas de un nuevo disco y esperando hacer muchos festivales y muchos conciertos. Estamos haciendo todo lo que no hemos podido hacer por el Covid. Aproveché ese tiempo para hacer canciones, sentarme y ver lo que había hecho durante estos años. Había hecho muchas cosas, pero no me había parado un momento para pensar lo rápido y lo intenso que había sido".

Su método de composición

"Tardo mucho en hacer la primera frase. Cuando tengo esa frase todo nace solo. Mentalmente tengo una forma de estructurar las rimas y las ideas que he automatizado tanto que no lo proceso, sale solo directamente. Para llegar a ese momento me cuesta. No puedo forzarme a hacer un disco. No puedo hacer canciones porque sí, y si lo hago se nota".

El tema colaboraciones

"Antes no quería colaborar con otros artistas porque soy una persona que a la hora de componer lo hacía en mi casa, en mi zona de confort. El hecho de quedar en un estudio para hacer un tema…Yo quiero escuchar las canciones y recordar un momento con el artista con el que lo he hecho. Las que he hecho han surgido de manera natural. Al principio me ceñía tanto que decía que no. Empecé a colaborar más porque me di cuenta que tampoco está mal salir de casa e ir al estudio".

Beret, Omar Montes - Tú y yo (Videoclip Oficial)

Canción con Omar Montes

"Cualquiera diría, ¿una canción entre Beret y Omar Montes? Hay un punto en común que hay buscarlo y se encuentra. Me gusta pasármelo bien haciendo música".

Detalles de su próximo disco

"El disco tiene absolutamente de todo. Tiene muchas colaboraciones. Algunas con artistas españoles, grupos latinos. Y en estos dos años que he creado el disco he sido muy feliz y también he tenido momentos malos, por lo tanto se va a notar esas dos capas que he vivido. Saldrá sobre septiembre".

Si quieres ver la entrevista completa de Berer en LOS40 Global Show…¡dale al play!