Aitana vuelve a las baladas con ‘La Última’: su primera canción como Candela

Había muchas ganas de volver a escuchar a Aitana cantando una balada. La estrella española, que no deja de sumar hits a sus espaldas, ha lanzado este viernes La Última: la canción principal de la serie homónima que protagoniza junto a su pareja Miguel Bernardeau en Disney+.

Cuando queda menos de un mes para que se estrene la serie en la plataforma (el próximo 2 de diciembre), Disney y Aitana han querido aumentar el hype publicando la primera canción de la serie. Se trata de una preciosa balada con la que ha hecho felices a sus fans más acérrimos. ¡Y no nos extraña! La catalana deja de lado los sonidos más movidos con los que está arrasando a nivel mundial en estos momentos para volver a deleitarnos con su voz en un medio tiempo que nos recuerda a algunos de sus temás más exitosos de sus inicios como Vas a quedarte o Con la miel en los labios.

Aitana se pone en modo balada para dar el pistoletazo de salida a esta etapa Disney. Y es que cabe recordar que, junto a la serie de la plataforma, la cantante lanzará un álbum con las canciones de la serie. Porque este disco no es sol de Aitana, también es de Candela: el personaje al que da vida la estrella pop en La Última.

“Sigo recordando en aquel rincón, en aquella clase, la revolución. Me sentía en casa, pero algo cambió, lo que era mi hogar, el fuego se lo llevó”, empieza cantando la joven. Con estos versos podemos hacernos una idea de por dónde irá la trama de la serie. El personaje de Candela saldrá de su área de confort para intentar conseguir su sueño: dedicarse a la música.

Es en el estribillo cuando Aitana hace gala de su increíble capacidad vocal, llegando a las notas más altas de su registro: “Una tormenta que se fue, tanto dolor que me aguanté, será la última, será la última vez que me callé”. Además, tal y como imaginamos, la serie irá sobre la propia búsqueda de indentidad de la protagonista. Eso queda reflejado en otra parte de la letra: “Porque al final ya lo entendí, para encontrarme me perdí”.

Muy pronto, el primer videoclip junto a Miguel Bernardeau

El videoclip de La Última es el primero que protagoniza con su pareja Miguel Bernadeau. Después de tres años, el actor va a aparecer junto a Aitana en un vídeo musical. Es verdad que en este caso es distinto, ya que las imágenes que vemos pertenecen a la serie. ¡Pero no podemos estár más contentos de ver la química que desprenden en sus planos juntos!

En el videoclip también podremos hacernos una idea de cómo va a ser la serie. Veremos a Aitana como Candela crecer como artista. Las imágenes de su personaje paseando por el barrio se juntan con las de un increíble show. ¿Será su desarrollo como estrella del pop?

Tendremos que esperar para ver el resultado de la serie. Mientras tanto, estamos totalmente dentro de esta balada de Candela (aka Aitana). Gracias a los adelantos que ha ido publicando en sus redes podemos hacernos una idea de lo que nos espera.