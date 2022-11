Aitana confiesa lo que más le ha costado en su faceta como actriz: “En pantalla me lo pedían”

Aitana es sin duda uno de los nombres más esperados dentro del cartel de LOS40 Music Awards. La cantante ha llegado hasta el Wizink Center de Madrid para vivir la noche más importante del año dentro de la industria musical española, una gala de premios en la que está nominada en tres categorías: a Mejor artista, Mejor Canción y Colaboración por Formentera junto a Nicki Nicole.



Antes del comienzo de la gala, sin embargo, la artista no dudaba en pasar un ratito junto a David Álvarez y Cris Regatero durante el Preshow para contestar a sus preguntas y amenizar la espera para las miles de personas que están siguiendo el evento a través de Youtube.

Entre las preguntas que le hicieron nuestros locutores, una fue la de su faceta como actriz, ya que la cantante está preparando su primera serie con Disney+ y junto a Miguel Bernardeau. Por ello, quisieron saber si en su faceta interpretativa ya le era más fácil llorar:

"Lloro todos los días"

"Soy una persona muy dramática, lloro mucho, todos los días lloro algo. Por lo que sea, por ver algo que me emociona, o algo que me pone triste... soy de lágrima fácil. Ese no era el punto que más me costaba", aseguraba.

Aitana habla de su faceta como actriz y confiesa que es de lágrima fácil



Sigue el Preshow de LOS40 Music Awards

Y, seguidamente, confesaba cuál era el sentimiento más complejo para ella: "Había otras que sí me costaban más, enfadarme por ejemplo... Me enfado pero no físicamente con carácter que tú veas, poniéndome brava o chillando, físicamente se me ve solo seria. Pero claro, en pantalla me lo pedían".

Antes de marcharse, también le preguntaron por su gira por Latinoamérica, y si se había planteado mudarse allí: "Obviamente aquí estoy súper feliz. Pero he venido pensando, realmente, en vivir una temporada porque he venido enamorada de México. Ya había ido pero nunca había estado un mes y vivirlo así, con la gente, la comida... es una locura la comida, no he podido comer más.