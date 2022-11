Bhavi, el primer artista de las Music Sessions de Bizarrap, nos habla de su relación con el argentino

Bhavi es uno de esos artistas que ha tenido siempre muy claro que su intención es la de dedicarse cien por cien a la música durante toda su vida. Desde muy pequeño creó un vínculo inquebrantable con este arte que se ha mantenido intacto hasta el presente.

Nació en Bélgica en el 1997 y se mudó a Argentina. Cogió influencias de aquí y de allá para construir su propio estilo musical. Aunque comenzó rapeando en inglés, cuando la escena del trap en Argentina comenzó a levantarse, el artista decidió cambiar de era e interpretar sus canciones en español. Esto es algo que puede escucharse en temas como PUFF.

Su talento llegó a Bizarrap, con el que lanzó su primera Music Session. Duki, Ecko y otros artistas han halagado la música de Bhavi, que ahora reúne millones de visualizaciones y escuchas en sus proyectos.

En LOS40 Urban hemos charlado con él acerca de su relación con Bizarrap, de sus colaboraciones con artistas españoles y de la escena del trap en Argentina, entre otras cosas. Descúbrelo:

Pregunta (P): Naces en Bélgica. ¿Cómo han influido tus raíces en tu música?

Respuesta (R): Yo creo que para un artista todo está muy ligado a lo inconsciente, entonces yo creo que viajar desde muy chiquitito ha influenciado. Cuando eres niño, todo te influencia mucho y viajar es algo que te hace usar la mente de forma distinta, entonces si viajas desde chiquitito, te hace usar distinto la mente y entonces eso te lleva a trabajar distinto la música.

P: Llegas a Argentina. ¿Te acuerdas del momento en que decidiste dedicarte a la música?

R: No, yo como desde muy chiquito sabía que quería hacer algo así y me di cuenta a los 15 más o menos... Desde que yo era bebé, mi abuela nunca me regaló nada, me abrió una cuenta y me ponía 50 o 100 euros por mi cumpleaños y cuando tenía 16 o 17 ya tenía una platita. Me compré un micrófono y empecé a grabar. Hasta hoy en día me grabo todo en mi casa.

P: Viste nacer artísticamente a Bizarrap. ¿Cómo recuerdas esa experiencia de grabar la primera Music Session con él?

R: Es parte del sendero del artista. Hacemos cosas y van pasando. Estamos todo el tiempo, no sabemos las cosas que estamos haciendo ahora cómo van a ser después. Es parte de esto y es hermoso. Yo lo adoro a Biza y tenemos una relación muy linda. Estoy muy contento por ver que es un ejemplo de persistencia y es como... es hermoso.

P: Habéis seguido trabajando juntos y habéis mantenido la relación...

R: Sí, eso no pasa nada. La verdad que muchas veces cuando pasa un caso como Bizarrap puede cambiar a la gente, pero justo Biza es un chico divino, nos llevamos muy bien.

P: ¿Cómo ves el movimiento que se ha creado con la música de Argentina?

R: A mí se me da como muy personal porque yo hago música, yo rapeo y grabo con autotune antes de que existiese toda la movida en Argentina, cuando solo había movida en España. Pero ni si quiera miraba tanto lo de España como personal porque yo grababa en inglés viviendo en Argentina y después empecé a grabar en español cuando vi que los productores con los que yo me llevaba en Argentina empezaban a grabar a los que hacían freestyle, que eran Duki, Khea... Ahí vi que había un chance para poder materializar y empezar a grabar en español y se me dio por ese lado. Son cosas del destino. Hay mucha gente con hambre. Si usas la mente humana y tienes un grupo de chicos jóvenes que empiezan todos a tirar para un lado, se va a mover algo. Yo no creo que en ningún otro país haya tantas ganas como en Argentina.

P: Hablamos del pasado, del presente y ahora del futuro. ¿Cómo ves la escena del trap de Argentina en el futuro?

R: No sé. Yo con el futuro... el futuro es el presente en realidad porque el futuro se va armando con lo que está pasando ahora. Yo creo que cuando se empieza a estabilizar una escena, se empieza a ver qué artistas o qué cosas se mantienen con el tiempo y qué cosas son efímeras y qué no. Se va a estabilizar. Siempre van a parecer cosas y otras van a desaparecer. Todo es como lo hagan ahora. El ahora va a ser el mañana.

P: ¿Has podido hablar con algún artista español en tu visita a nuestro país? ¿Se vienen colaboraciones?

R: Yo tengo canciones con Kidd Keo, con C. Tangana, con Quevedo también grabé. Con Alizzz. Yo grabé con todo el mundo en realidad. Están ahí. En algún momento van a salir. Ya se dará cuando se tenga que dar.

P: ¿Qué lección te ha dado la industria?

R: Varias, la verdad. Yo creo que una muy importante podría ser mantener un grado de inocencia y trabajar como cuando empezaste, tratar de mantener esas ganas, esa emoción, esa fantasía que no se te haga rutina. Eso yo creo que es lo más importante.

P: ¿Qué puedes adelantarnos de lo que se viene?

R: Estoy en una cosa muy hermosa, en un momento muy lindo. Estoy armando todo un perfil de música que la gente me pedía mucho y no el di en los últimos discos así que estoy como balanceando la demanda. Así que viene un Bhavi un poco más amoroso.