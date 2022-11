Marina Reche debuta en la música con ‘No fue así’, su primer single: ¡Mira el vídeo!

Sabíamos que Marina Reche tenía una voz preciosa, perfectamente apta para cantar. Lo demostró no solo presentándose al casting de Operación Triunfo 2018 en una edición donde, finalmente, quien entró en la Academia fue su hermana mayor -que en un principio solo iba como acompañante-, sino también subiendo sus propias covers a Instagram y, por supuesto, como corista y colaboradora de las giras de la propia Alba desde el comienzo de su carrera musical

Aunque hemos tenido que esperar unos años para escuchar lo que la menor del clan Reche tenía preparado, esta semana por fin hemos podido disfrutarlo. No fue así es el título de su single debut, una canción con la que ha dado el pistoletazo de salida a su proyecto como solista y con la que nos quiere hacer partícipes de todas las novedades musicales que se avecinan por su parte.

El anuncio de su primer lanzamiento

El 3 de noviembre, Marina daba la noticia que tanto estábamos deseando oír (o, en este caso, leer). A través de Instagram decía "Nos vemos la semana que viene. Os quiero" y adjuntaba un carrusel de vídeos y fotos sobre el proceso de creación de su primer lanzamiento.

"Llevo tanto tiempo guardándome un trocito de mí que nunca pensé que llegaría este día. Han pasado casi tres años desde que fui por primera vez a un estudio y llegar hasta aquí puede que haya sido uno de los procesos personales más difíciles que he vivido hasta ahora. Llena de inseguridades, miedos a no ser suficiente y vergüenza, hice de mi pasión una pesadilla", confesaba a mano en una especie de carta dirigida a sus seguidores.

"Todo esto me ha llevado a la persona que soy hoy y a poder expresarme a través de la música. Estoy muy ilusionada por compartir con vosotros que la SEMANA QUE VIENE saco MI PRIMERA CANCIÓN. Agradecida por la gente que me ha acompñado en este tiempo, mis amigos y familia, Xavi, que muchas veces han tirado del carro cuando yo no me atrevía. Todo lo que vais a ver y escuchar es vuestro, por eso quiero que seais parte de ello. Os quiero, nos vemos en unos días, Marina Reche", terminaba firmando la nota.

El videoclip de No fue así

Producido por Phoski Films y dirigido por Pau Mateu (co-escritor del tema junto a la propia Marina y Xavibo), el videoclip se desarrolla en un coche con el que realizamos un viaje sobre las dificultades que conlleva hacer vida en pareja si no das con la persona adecuada. Habla de gaslighting y manipulación pro una persona egoísta y egocéntrica que solo piensa en sí misma. "Pero no puedes huir de ti, si te persigues a ti", que dice la canción.

Finalmente, la joven es quien se pone al volante en el asiento del conductor para tomar las riendas de su vida, al más puro estilo Olivia Rodrigo en Divers Licence. Porque no hay nada como cantarle a tu ex y al desamor con la música a todo trapo en el reproductor del coche.

La futura colaboración con su hermana Alba

En uno de sus pasados encuentros con LOS40, la propia Alba Reche decía, sobre una futura colaboración con Marina, que "es una cosa pendiente que tenemos desde el principio. Siempre hemos cantado juntas y se dará en algún momento...", exponía. Además, en la misma respuesta avisaba de lo que su hermana pequeña iba a hacer antes de que acabara el año: "...pero yo creo que primero ella nos va a sorprender y tiene que hacerse su hueco. Y, evidentemente, en cuanto esté la sacaremos porque no hay cosas que más ilusión me haga que cantar con mi hermana".

Por tanto, el primer paso, que era sorprendernos en solitario ya ha ocurrido. Ahora, solo nos queda conocer cuándo ambas unirán sus voces para grabar algo inédito en el estudio y así seguir haciéndonos vibrar con sus shows en directo.