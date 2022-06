Alba Reche: "Lo que más me inspira es una conversación o un acto en concreto, sea animal o humano"

Ha pasado una semana desde que Alba Reche lanzase al mercado su canción más personal, Esa también fui yo (quiero acordarme), que roza las 150.000 reproducciones entre las plataformas de Youtube y Spotify y que supone el segundo adelanto de un pequeño EP que llegará en otoño de este mismo año.

El recibimiento de los fans ha sido increíble: miles de personas se han visto identificadas con la fábula de Alba y su confesión, encontrando las palabras que hacen palpable la existencia de emociones y sentimientos que a veces son difíciles de gestionar pero que encuentran su liberación una vez se verbalizan. Hace escasos días la ilicitana visitaba las oficinas de LOS40 para realizar una entrevista que se ha dividido en dos partes. En la primera abordábamos los sentimientos posteriores al lanzamiento del single y todo lo que rodea a este proyecto: poner el foco en la cotideaniedad para demostrar que el día a día puede convertirse en arte, la salud mental, su evolución como artista y el cremiento que ha experimentado en los últimos cuatro años.

En esta segunda parte, mantenemos el foco en lo familiar y preguntamos sobre futuras colaboraciones, sobre el Orgullo LGTB, su visita a México y el recibimiento de sus fans al otro lado del charco, así como el planteamiento de una futura participación en el Benidorm Fest y todo lo que queda por llegar este 2022.

Hace más de un año desde que salió La pequeña semilla y por tanto más de un año desde que pudimos escuchar una colaboración tuya con otro artista. ¿En este nuevo proyecto podemos esperar alguna colaboración?

Es un EP muy sencillo, son cinco canciones; pero sí que hay una colaboración. También he colaborado con tres personas a la hora de la producción; ha sido una coproducción conjunta y ha sido muy guay el proceso, pero sí, también va a haber una colaboración, que cantamos sino recuerdo mal en [el Festival] El Encuentro , la cantamos con Daniel Sabater [la canción se llama Como si no importara] y estará en el disco.

Alba Reche - esa también fui yo (quiero acordarme)

Desde el principio de tu carrera profesional hemos visto como tu hermana Marina te ha acompañado en las giras e incluso ha subido a cantar contigo sobre los escenarios, ¿es posible que pronto tengamos una versión de estudio de las dos juntas?

Por ahora no la hemos preparado pero yo creo que es una cosa pendiente que tenemos desde el principio. Siempre hemos cantado juntas y se dará en algún momento, pero yo creo que primero ella nos va a sorprender y tiene que hacerse su hueco. Y evidentemente en cuanto esté la sacaremos porque no hay cosas que más ilusión me haga que cantar con mi hermana.

En Esa también fui yo hablas de las lluvias de San Juan y, como ya hemos mencionado, en No cambies tu andar aparece reflejada tu familia. ¿Ahora que estás viviendo aquí, echas de menos tu vida en Elche/Valencia?

Realmente creo que no echo de menos muy fácilmente las cosas. Creo que no es una cuestión de echar de menos, sino una cuestión de respeto, cariño y añoranza; lo resumiría así. Vivo bastante al día, entonces todo está bien. Si me está tocando vivir esto, estoy bien con ello. Echo en falta evidentemente a veces a mi familia, yo creo que como todos, pero voy bastante a visitarles y no es algo súper intenso.

Pese a que he leído en alguna entrevista que no llegaste a pensar que alguna de tus canciones, sobre todo del comienzo, te llegasen a gustar ahora, lo que sí que se ve claro desde el principio de tu trayectoria es que tienes una gran pasión por el arte en general. ¿Qué influencia tiene en tu vida? ¿Qué es lo que te inspira ahora?

Yo creo que es lo que hemos hablado un poco antes de la cotidianeidad. Yo creo que veo en las cosas más pequeñas y más banales las cosas más artísticas en cierta forma y creo que son las cosas que más me inspiran.

O sea, cuando voy a conciertos, que es mi día a día como artista, la obligación de escuchar música… pero muchas veces es en otras cosas. Y creo que se compaginan bastante bien. Más que ir a un museo, o ir a conciertos o escucharte cinco horas, creo que me inspira más una conversación o un acto en sí concreto, sea animal o humano. Es donde veo las cosas que más me inspiran y más artísticas.

No es el arte de repiti, de gente que va de negro y con cuello alto hasta arriba. El alto arte es como que me da un poco de pereza, realmente, simplemente son otras cosas y ya está.

¿Volverías a retomar la carrera de Bellas Artes?

De hecho la retomé el año pasado en Valencia. Me queda el TFG, que espero poder hacerlo en algún momento. Estuve yendo a clase tan tranquila en pandemia, cuando se podía ir, y sí, me queda el TFG y ya sería titulada, aunque ahora mismo ya… [risas]

Estamos a punto de entrar en el mes del Orgullo y desde el principio has mostrado tu activismo como parte del colectivo LGTB. Hace un año justo publicabas una playlist en Spotify recomendando a artistas, sobre todo en español. ¿Qué nueva incorporación introducirías hoy si tuvieses que retomarla?

Buah, pues la verdad es que no les he preguntado. Seguramente haya muchos nuevos porque cada día somos muchos más y todas contentas. Pero sí que es verdad que me lo tengo que preparar ahora que vamos a entrar, me voy a tener que poner… En cuanto esté la compartiré, eso seguro, porque este año además ha habido proyectos nuevos para dar y regalar de artistas emergentes que molan muchísimo y a ver si pertenecen al colectivo y nos apoyan y serán merecedores de entrar en esa playlist [risas].

¿Qué crees que falta por hacer en materia de derechos LGTB?

Para empezar, ahora que llega el mes, que las marcas y los eventos sean respetuosos todo el año porque es algo que a mí, sinceramente, me toca mucho las narices; porque solamente nos llaman para hablar del tema este mes. Entonces, voy a hacer un llamamiento masivo a todas esas personas que realmente nos apoyan para que nos tengan en cuenta este mes, que yo estoy súper agradecida, y a todas las otras simplemente que hagan el estudio y el respeto antes de que quieran participar en ello. Porque es un movimiento que representa a muchísimas personas y que es merecedor del respeto que deberían darnos el resto del año. Ya que lo hacen ahora para aprovecharse de nuestra imagen que simplemente nos quieran el resto del tiempo.

Hace muy poquito pudimos ver tu visita a México y el recibimiento de algunos fans en el aeropuerto. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo recibes todo ese cariño de la gente al otro lado del charco?

Todo ha sido muy emocionante. Es algo que llevaba esperando muchos años y ha sido algo muy chocante y a la vez aún no lo he reposado. Llegué ayer a casa de todo el viaje, no había parado. Y yo creo que va a ser después de estos dos o tres días de prensa cuando diga “Wow, vale”.

Aún ni siquiera he hecho el recap de fotos, que es lo más básico. La gente de allí es súper cariñosa, súper fogosa. Todo el rato estaban intentando que me sintiese en casa cuando realmente aún ni nos conocíamos y no habíamos tenido la oportunidad de vernos. Creo que el showcase, que fue súper pequeñito, las invitadas hicieron que me sintiese menos nerviosa ya.

Ir a un nuevo país a presentar tu proyecto implica muchas cosas. Implica un trabajo de pico-pala, pico-pala, que el sentirse así de abrazada significa muchísimo y México es una ciudad increíble.

Además, para tener siempre presente ese viaje, pudimos ver cómo en Tiktok compartías que te habías hecho un tatuaje. ¿Tiene algún significado especial?

La verdad es que quería hacer algo que fuese representativo de México pero no quería hacer una cosa típica, como una calavera o algo así, quería algo más personal y esperé unos días para ver cómo iba. Y nada más llegar al hotel de repente veo un grafiti enorme que ponía “ternura radical” y dije “wow, me encanta”. Entonces me puse a investigar el término, que también es de un movimiento feminista que abraza la ternura como muy comunitaria y de manera asertiva. Y dije “wow, creo que es bastante representativo de lo que soy yo y lo que representa México”.

Y luego es que todo estaba lleno de mariposas allí, entonces dije “pues mariposas” y las lunas, porque hace mucho tiempo que quería hacermelas.

Ya se han confirmado algunas fechas de próximos conciertos durante el verano y el otoño en Valencia, Barcelona, Madrid y Elche. ¿Con ganas de volver a subirte sobre los escenarios?

Muchísimas. Esto va a ser como una gira pequeñita de verano de festivales y creo que lo chulo va a llegar en otoño cuando hayamos sacado el EP, que podamos hacer el repertorio completo con todas las canciones nuevas. Me muero de ganas, y tener la oportunidad de presentarlas este verano y poder hacer festivales es un sueño. Porque realmente en tres años solo habíamos tocado en un festival y nunca en festivales tan grandes con la pandemia. Tengo mucha ilusión de ver cómo es y poder tocar con otros grupos: que no sea solamente el público que viene a tu show sino tener también la oportunidad de que te vean otras personas, presentarte y decir “vamos a pasarlo bien”.

Vista la repercusión que ha tenido este año el Benidorm Fest y Eurovisión, ¿te has planteado presentarte al festival para intentar representar a España?

Pues la verdad es que no sé qué tipo de música buscan. Si cuadrase alguna canción mía puede ser. La verdad es que soy totalmente admiradora de Chanel, me encanta y creo que todas las participantes del Benidorm Fest fueron la mar de lícitas y la mar de ganadoras, cada una aportaba algo diferente y creo Chanel aún tiene mucho que enseñarnos, por las declaraciones que he podido ver.

¿Qué te queda por hacer como artista? ¿Qué esperas del resto del 2022?

Me quedan un montón de cosas por hacer. Siento que todo el rato estoy empezando, es como un arranque continuo desde que empecé. Para empezar yo creo que los festivales están bien y creo que me queda girar por muchos sitios, me queda aprender muchísimas cosas, mostrar muchos lados de mí que aún no he mostrado en mis recovecos y aprender muchísimas cosas de la gente que voy conociendo para seguir haciendo más canciones de la forma más honesta que pueda.