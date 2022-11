Cristiano Ronaldo, entre la polémica por sus palabras y la alegría por el cumpleaños de su hija

Cristiano Ronaldo es una de esas figuras públicas que no dejan a nadie indiferente. O le amas o le odias. Y en esa dicotomía se está moviendo el futbolista portugués en los últimos días. Una semana que debería haber sido muy feliz para él tras el quinto cumpleaños de su hija mayor y que sin embargo se ha visto empañado por todo lo que está sucediendo en su vida a nivel profesional.

Porque hoy hemos conocido que su equipo de fútbol, el Manchester United ha decidido sancionarle con un millón de libras de multa después de conceder una entrevista a un rotativo británico en el que ha hablado mal de su entrenador y de sus compañeros asegurando que se siente traicionado por todos ellos.

"Considerará su respuesta una vez que se hayan establecido todos los hechos. La institución quiere mantener el enfoque en la segunda mitad de la temporada y en el impulso, la creencia y la unión que se está construyendo entre los jugadores, el entrenador, el cuerpo técnico y los hinchas" asegura el club inglés en un duro comunicado oficial que no deja en muy buen lugar a una de sus mayores estrellas.

Algo lógico si tenemos en cuenta las palabras del jugador a The Sun: "El Manchester United intentó forzar mi marcha. No solo el entrenador (Erik ten Hag) sino también otras personas del club. Me han traicionado (...) Hay gente que no me quería en el United. Ya no solo este año, sino desde el anterior (...). Erik ten Hag no me merece ningún respeto porque el no muestra respeto por mí. Si tú no me respetas, yo no te voy a respetar. ¿Rangnick? Si no eres ni entrenador, ¿cómo puedes ser el jefe del Manchester United?".

Y estos son solo fragmentos de una entrevista que emitirá el periodista Piers Morgan y que durará una hora y media. Una situación que ha empañado la felicidad en casa de los Ronaldo después de que la pequeña Alana Martina cumpliera 5 años y su padre decidiera fotografiarse junto a ella en las redes sociales. Uno de los pocos apoyos que parece no fallar nunca al portugués.

Porque la entrevista también estará centrada en su familia, en lo que le sucedió con Georgina durante el parto y una desagradable situación que vivió el jugador tal y como él mismo explicará durante la misma