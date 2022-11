Rafa Mora sufre otro encontronazo con el reportero de ‘Fiesta’: “No me toques”

Rafa Mora ha vuelto a vivir un momento muy tenso con Sergio Garrido, uno de los paparazzis y colaborador de Fiesta, el programa de Emma García. No es la primera vez que se enfrentan, ya que hace unas semanas el colaborador de Sálvame desveló que tenían una imágenes suyas en una discoteca y le amenazaban con sacarlas a la luz.

Al parecer, según explicó Mora, alguien le había echado algo en la copa y el fotógrafo aprovechó el momento para tomarle las fotos. Sin embargo, muchos testigos lo niegan y explican que fue porque el colaborador había bebeido más de la cuenta. Incluso, que después de dicha fiesta se habría ido a Toledo ha buscar una chica.

Este domingo se han vuelto a ver las caras cuando los dos protagonistas acudieron al aeropuerto ha recoger a Macarena, la novia de Mora, que regresaba de sus vacaciones en Cancún. En un primer momento, el colaborador y el fotógrafo se saludaron sin problema, pero todo se volvió más tenso cuando Garrido se le acercó y este se empezó a molestar: "No me toques", le dijo en varias ocasiones.

Cuando Macarena llegó al aeropuerto, Sergio no ha dudado en enseñarle las comprometidas imágenes de su pareja y preguntarle lo que opina de los rumores de la supuesta infidelidad. Pero la bailarina se mostró muy contundente y se negó a ver las fotografías: "No quiero verlo. Lo que me parece fuerte es que cuando una persona se encuentra indispuesta lo que hay que hacer es ayudarla, no grabarla", respondió.

Además, reprochó al paparazzi que se intentará lucrar con las instantáneas que había hecho: "Tú tienes trato con nosotros porque hemos coincidido varias veces, pero aunque no fuera así yo jamás me lucraría con unas imágenes tan duras sobre alguien".