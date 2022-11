Jorge Javier desvela en ‘Sálvame’ que sufrió chantaje por unas imágenes privadas: “Tuve que denunciarlo”

Jorge Javier Vázquez desveló la tarde del miércoles 2 de noviembre lo que había tenido que pasar por una serie de imágenes privadas que se habían filtrado. Esto comenzó por la confesión de Rafa Mora sobre unas fotos comprometidas que `Fiesta´, el programa de Emma García, había decidido no publicar para proteger al colaborador.

Al parecer, alguien habría echado algo en su bebida, pero gracias a unas conocidas, no sucedió nada grave. Con esta confesión, el presentador también compartió una desagradable experiencia muy relacionada con la de Rafa. En su caso, trataron de chantajearlo con fotografías, algo que tuvo que denunciar a la policía.

"No es por defender a Rafa: hacemos bromas sobre esto, pero, cuando te tocan estas cosas... yo he sido víctima de este tipo de situaciones, que luego las utilizan y a mí me han intentado chantajear con eso, es una cosa durísima". Con estas palabras interrumpió Jorge a su compañero para dejar claro que “no estoy cargando contra el programa `Fiesta´ en absoluto, que nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo”.

“Vivir con miedo y preocupación”

El presentador volvió a añadir que entendía “que, a partir de ahora, empezarás a vivir con unos miedos y unas precauciones". En todo momento aclaró que no estaba criticando el programa de Emma García, sino que iba contra la persona que hace las fotos: “Quien se aprovecha de una persona a la que graba, eso es muy feo. Todo el mundo nos hemos puesto contentos", defendió Kiko Hernández.

"Hay gente que no lo hace, pero son situaciones muy angustiosas cuando te tocan", explicó el presentador. Ante estas palabras, sus compañeros quisieron saber si a él le había pasado algo similar a la situación “tan heavy” que había vivido Mora.

"Yo he tenido que denunciar en la policía por chantajes y extorsiones", confesó Jorge Javier, que estaba respaldado por Kiko, quien aseguró que también le habían llegado a él las fotos. “Entiendo perfectamente lo que le pasa a Rafa y luego está, no el miedo, la sensación de vulnerabilidad que te entra cuando te pasan este tipo de situaciones", concluyó el presentador.