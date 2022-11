La advertencia de Nuria Roca a Juan del Val: “Algún día debería de estar soltera”

‘La Roca’, es el programa presentado por Nuria Roca y su marido, Juan del Val, que, como cada domingo, nos dejan multitud de momentos cómicos sobre su vida personal o lanzándose dardos en directo. En este caso, han analizado la soltería y la presentadora ha dejado un comentario que ha llamado la atención de sus seguidores, especialmente de Juan.

Todo ha comenzado por la temática del programa del pasado 13 de noviembre, donde han hecho conmemorado el Día del Soltero, que se celebró el pasado viernes 11. Aunque muchos conocen esta festividad, el escritor hizo una confesión sobre este término: "Yo pensaba que el `Single Day´ era el día del disco. Os lo juro por dios". Comentario que usó su mujer para dejar su primera broma: "Está bien esa aportación para saber que vienes de la Edad de Piedra".

A lo largo de la tertulia han indagado en la soltería y la vida en pareja, momento en el que Juan del Val tenía claro que los que están en una relación están "un poco en el redil". Además, ha comentado que si hubiera un mundo solo lleno de solteros sería "muchísimo más difícil de controlar".

Tras escuchar lo que había dicho su marido, Nuria confesó que a ella le gustaría estar soltera "en algún momento": "Yo nunca he estado soltera", explicaba la presentadora. Además, comentó que ni se acuerda cuál fue la última vez que estuvo sin pareja.

Después de estas palabras, en la mesa comenzaron las bromas y Gonzalo Miró no se aguantó el comentario: "No sé si estás intentando poner a alguien en preaviso". Aunque más tarde, Nuria admitió que cree que no lo llevaría bien, ya que una vez se fue de vacaciones sola y volvió al día siguiente a casa.