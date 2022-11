Revive el Básico de LOS40 de Bunbury presentando ‘Flamingos’ en 2002

abían pasado ya cuatro años desde que Bunbury se había embarcado en su aventura musical en solitario. Después de su época gloriosa con Héroes del Silencio, el zaragozano seguía buscando su sonido, su marca personal, y dio un paso definitivo en su carrera con Flamingos, uno de los álbumes clave de su discografía. Ya han pasado 20 años desde ese momento, y el músico se ha ganado a pulso ser uno de los cantautores más destacados de su generación.

El músico fue protagonista de uno de los conciertos Básicos de LOS40 más especiales que se recuerdan. Fue el 24 de septiembre de 2022, después de la publicación de este disco, y en él presentó sus nuevas canciones ante un público más que emocionado. Bunbury fue el encargado de recoger el testigo de El Canto del Loco para dar la bienvenida a otra temporada de directos.

Si hay algo que sabe hacer Enrique Bunbury es dar espectáculo, por eso en cada una de sus giras sorprende con el setlist, con la imagen, con la temática y con su puesta en escena y por eso hoy recordamos uno de sus conciertos más interesantes, el que tuvo lugar en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, un concierto Básico de 40 principales con un setlist increíble.

El club de los imposibles

Cuando Bunbury arranca un concierto con El club de los imposibles, sabes que solo va a ir a más. El músico comenzó con el tema de apertura de Flamingos y aprovechó la euforia inicial de todos los asistentes para marcar la línea por la que iba a transcurrir el directo de aquella tarde.

Contar contigo

Siguiendo con el orden del setlist del disco, el músico continuó con la segunda de las canciones del disco que estaba presentando. No es una de sus canciones más conocidas, pero con versos como "que no cuente la suerte, no, sólo el destino que nos presentó", es una de las más inspiradoras.

Ésta no fue la primera vez que el músico participó en un concierto Básico. Ya en enero de 1998 fue uno de sus protagonistas y tiempo antes, cuando aún era la cara visible de Héroes del Silencio, en mayo de 1996, también fue una de sus estrellas.