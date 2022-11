Así es TikTok Now, un nuevo Be Real que promete hacerte ganar dinero

TikTok Now lleva ya unos meses en el mercado, pero ha sido ahora cuando ha empezado a explotar, al menos entre los más curiosos. Esta herramienta desarrollada por los dueños de TikTok fue muy criticada el pasado septiembre cuando, con su llegada a los markets de apps, sorprendió para mal a los amantes de las redes sociales, que vieron cómo lo nuevo del gigante tecnológico chino en realidad muy similar a Be Real, otra herramienta que ya despuntaba desde hacía meses.

Pero como una app bien respaldada por un gigante tecnológico, TikTok Now no se hundió en ese momento y ahora, para tratar de aumentar su cota de mercado ha iniciado una estrategia que todavía ha dejado a más gente con la boca abierta que durante su propio lanzamiento: ha empezado a ofrecer dinero a los usuarios que la utilicen y a quienes inviten a sus amigos familiares o conocidos a unirse a ella.

Pensada, como Be Real, para compartir una única fotografía o vídeo corto al día que esté tomada en un instante concreto y libre de postureos o preparación, TikTok Now envía una notificación simultánea a todos los usuarios y les da tres minutos para que suban una foto o un fragmento de vídeo de 10 segundos como máximo utilizando, a la vez, la cámara delantera y la trasera. De esta manera, al igual que la red social con la que compite directamente, busca crear un espacio en el que lo que predomine, sea la naturalidad y no los contenidos muy preparados como sucede en su app madre.

Pero ¿se gana dinero compartido fotos sin preparar? La respuesta está en la fidelización del cliente mayor de edad. Como hacen desde hace décadas compañías de todo tipo, TikTok Now quiere otorgar recompensas monetarias a los usuarios de 18 años o más que usen y recomienden su marca. En este caso, lo que promete la app es otorgar hasta siete euros a cada cliente que se fidelice e invite a otros clientes a descargar y utilizar asiduamente su herramienta.

Cómo ganar dinero con Tik Tok Now. / Tik Tok Now

Por cada registro nuevo de una persona mayor de edad que se produzca de la mano de un código asignado a un usuario concreto, la nueva app de TikTok promete regalarle dos euros. Después, si el nuevo cliente se loguea cada día durante una semana entera, la herramienta asegura que le abonará hasta cinco euros más. En total, siete euros por cada nuevo cliente fidelizado.

Pero esto no es todo, si el propio usuario llega con una invitación e inicia sesión todos los días durante la primera semana de registro, también se puede llevar otros siete euros. En total si se crea una cadena en la que uno accede como invitado, a continuación, invita a otro usuario y después ambos se compromenten con la app durante una semana entera, TikTok Now promete recompensar al primero con hasta 14 euros y al segundo con 7 que, podrían también ser 14 si sigue los pasos de que le invitó.

Cómo retirar el dinero

Retirar el dinero generado en TikTok Now es aparentemente sencillo. Solo hay que presionar sobre el botón en forma de regalo de la parte superior izquierda de la pantalla y después hacer clic sobre 'Retirar'. Una vez aquí TikTok Now permite mandar el dinero a Pay Pal o hacer una transferencia a una cuenta corriente bancaria. El único requisito para sacar el dinero es llegar a un mínimo de 0,40 céntimos.

TikTok Now integrado en TikTok

La campaña del equipo de TikTok en favor de Tik Tok está siendo enorme. Tanto que, además de regalar dinero a los usuarios, TikTok ha incluido a Now dentro de su aplicación madre dándole un lugar destacado en la pantalla de inicio de todos sus usuarios, quienes desde hace varias semanas pueden ver al lado del botón de inicio, el logo de Now.

Tik Tok Now dentro de Tik Tok. / Tik Tok

Si se presiona sobre el logo, la app te muestra una invitación a descargar TikTok Now y a empezar a utilizarlo dando también acceso a las recompensas económicas desde aquí.