¿Qué es el ‘nightcore’ en TikTok? Así es la herramienta con la que acelerar las canciones

Si miramos cuáles son las aplicaciones que más descargas tienen tanto en iOS como en Android, siempre nos encontramos a TikTok entre las principales. Y es que esta red social musical se ha vuelto una verdadera revolución entre los jóvenes y no tan jóvenes. El increíble auge que ha tenido, sobre todo en la Generación Z, ha hecho que se convierta en uno de los sitios web más populares del mundo.

Para quien no lo sepa se trata de una aplicación en la que se puede compartir vídeos cortos de todo tipo: bailes, comedia, consejos e incluso una recopilación de vídeos unidos en uno solo. Aunque para ser sinceros, en estos tiempos que corren, es raro quien no la tiene descargada o, al menos, quien no ha escuchado la famosa frase... ¿grabamos un TikTok?

Sin embargo, esta aplicación ha ido evolucionando a lo largo de los años y también ha hecho que los influencers más famosos de nuestro país expandan su contenido digital a esta red.

El pasado 5 de octubre tuvo lugar la gala Forbes Best Influencers 2022. Unos premios que reconocen la labor de los creadores de contenido digital y a la que acudieron rostros muy conocidos de nuestro país como María Pombo, Dulceida, Xuso Jones, Pelayo Díaz, Laura Matamoros y Tomás Páramo, entre otros.

Luc Lorén en la Gala Forbes Best Influencer 2022 / Getty / Raul Terrel

También asistió el youtuber Luc Lorén. Tan amable como siempre, habló con LOS40 sobre sus gustos musicales y, cuando le preguntamos sobre una canción que le hubiese ayudado a superar una ruptura, no dudó en darnos el nombre de una: "The One That Got Away de Katty Perry".

Hablando sobre este temazo, Luc afirmó que estaba muy de moda ahora mismo en TikTok, sobre todo, con la nueva herramienta: el nightcore.

¿Qué es y cómo se utiliza?

No es la primera vez que contamos algún que otro truco para exprimir todas las posibilidades que nos ofrece TikTok. El nightcore es un truco muy útil con el que puedes cambiar la velocidad del sonido de tus canciones y darles uno nuevo.

Para hacerlo solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Abrir la aplicación de TikTok y pulsar el icono "+" que aparece en la zona inferior central de la pantalla.

En el lateral derecho, buscar el icono en forma de cronómetro y pasar de "off" a "on".

Tras ello, se abrirá un nuevo desplegable con diferentes números seguidos de una "X".

Esto son las diferentes opciones para cambiar la velocidad. Cuando termines de grabar todo el vídeo y le des a reproducir, verás que has podido grabar con distintas velocidades el sonido.