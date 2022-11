Karol G estrena ‘Cairo’ con Ovy on the drums y desvela el sueño que ha cumplido con esta canción

No sé si es el alcohol

Lo que me tiene confesando

Esto que estoy sintiendo

Desde hace rato

Sé que el amor no estaba en el contrato

Pero te pasa igual yo te lo noto también

Jure que no me iba coger de ningún culito

Y aquí me tiene hablándote bonito

Mis amigas me dicen que eres medio perrito

Lo de bandido fresco yo te lo quito

Dije que solo sexo una vez no repito

Y yo a quedarme en tu cama es mi plan favorito

No estoy enamorá pero falta poquito

Yo sé, que me falta poquito

Me tiene diciéndole amor tratándolo tierno

No me gustaba dormir con nadie ahora si no es con él a mi lao no me duermo

Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo

Aqui siempre estoy para lo que necesita y cuidándolo cuando está enfermo

no se que me ha pasao

el encule me ha ganao

por ti no tengo ganao

a todos los he alejao, sí

en visto los he dejao, sí

no quiero saber de ninguno más

me siento bien con lo que tú me das

te quedas o te vas

ya tu verás

pero no se que me ha pasao

el encule me ha ganao

por ti no tengo ganao

a todos los he alejao, sí

en visto los he dejao, sí

no quiero saber de ninguno más

me siento bien con lo que tú me das

te quedas o te vas

ya tu verás

Pero juré que no me iba coger de ningún culito

Y aquí me tiene hablándote bonito

Mis amigas me dicen que eres medio perrito

Lo de bandido fresco yo te lo quito

Dije que solo sexo una vez no repito

Y yo a quedarme en tu cama es mi plan favorito

No estoy enamorá pero falta poquito

Yo sé, que me falta poquito

No sé si es el alcohol

Lo que me tiene confesando

Esto que estoy sintiendo

Desde hace rato

Sé que el amor no estaba en el contrato

Pero te pasa igual yo te lo noto también

yo te lo noto también

yo te lo noto también

yo te lo noto también

Ovy on the drums