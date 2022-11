El infalible truco de Lola Índigo para la retención de líquidos (y no es de ir al gym)

Lola Índigo se ha convertirdo en una de las protagonistas del día por su infalible truco para la retención de líquidos. Muchos seguidores pensaban que sería de las horas que pasa ensayando o de ir al gimnasio, pero todo lo contrario. Se trata de algo que podemos hacer todos en nuestra casa sin ningún tipo de material.

Todo esto ha surgido por el tweet que ha compartido la granadina al ver que aparecía en muchos titulares por los vídeos que había en redes sociales tanto en La Voz como cuando recogió su premio a Mejor Directo en LOS40 Music Awards 2022. ¿Quieres conocer qué hace Lola Índigo para no retener líquidos?

"8 veces al día"

"Lo de Lola Índigo llorando por qué es un titular", se preguntaba la granadina en el mensaje que ha dejado a sus seguidores, explicando que "lloro 8 veces al día". Lo que más nos ha llamado la atención es la razón por la que es bueno.

pero lo d lola indigo llorando xq es un titular si lloro 8 veces al día, es pa no retener líquidos — Lola 1ndigo (@lolaindigomusic) November 15, 2022

"Es para no retener líquidos", concluía en el primer tweet que nos ha dejado. Al parecer, llorar de vez en cuando ayuda a Mimi a no retener líquidos en su cuerpo, ya que los expulsa. A lo mejor es una buena forma y tenemos que probarlo todos, no es la primera vez que se dice que si lloras vas menos veces al baño.

"Porque creéis que Belen tiene esa cuerpa?? no es de ir al gym", escribió en otro mensaje que acompaña al primero. Después de conocer este super consejo de belleza de la cantante serán muchos los seguidores que no vayan un día al gimnasio para probar esta nueva táctica.

Muchos fanáticos ya han contestado a Lola sintiéndose identificados con lo que ha dicho y dándole las gracias por el truco. Otros señalan que se echarán unas lágrimas en su honor si consiguen entradas para ir a verla al concierto del Wizink Center y del Palau Sant Jordi.