Lola Índigo recoge su premio LOS40 Music Awards llorando: “Yo no me considero la mejor en nada”

Lola Índigo ha sido una de las protagonistas de la noche. No solo por la maravillosa actuación que nos ha regalado junto a María Becerra (y con un artista del Benidorm Fest 2023) cantando Discoteka, también por el premio que ha ganado.

Lola, que es una auténtica todoterreno a la hora de poner una puesta en escena, se ha llevado el premio a Mejor Artista Directo en la Categoría España. Un premio que homenajea el trabajo de las actuaciones de los conciertos. Y es que ver a Lola en directo es una auténtica locura.

De las manos de Carolina Iglesias, con la que compartió plató hace unos años gracias a Operación Triunfo 2017, Lola ha recibido el galardón. Un premio que ha emocionado mucho a la cantante de Toy Story, quien no ha podido evitar emocionarse y llorar. Y eso que ya tiene algunos galardones de LOS40 Music Awards a sus espaldas.

“Qué fuerte, tío, todos los años llorando. Qué pesada. A mí me da mucho coraje que se llame mejor no sé qué o mejor no sé cuántos. Yo no me considero la mejor en nada. Me mato trabajar y me encanta mi trabajo”, ha dicho la estrella.

Ha sido entonces cuando ha empezado a agradecer a todas las personas que están involucradas en su proyecto musical: “Quiero dar las gracias a los bailarines y a LOS40 por valorar mi show como mejor en directo. Joder, esto es increíble. Gracias a los fans”.

Lola ha querido llamar a todo su equipo a subir al escenario: “Yo no sería nada sin mi equipo. Son lo más”. Además, haciendo referencia a su paso por Operación Triunfo 2017, donde fue la primera expulsada, ha dicho lo siguiente: “Nos echaron los primeros y mira donde estamos”

Por supuesto, una vez todos arriba, han saltado y celebrado el premio. Y es que, tal y como reconoce la estrella española, detrás de Lola Índigo hay muchas personas involucradas. ¡Enhorabuena, Lola!