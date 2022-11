Luc Loren explica el motivo por el que no es bueno masturbarse antes de ir al gimnasio

Tras haber superado la vuelta a la rutina con éxito, son muchos influencers, actores y artistas quienes han retomado su rutina fitness y, cómo no podía ser de otra forma, lo han hecho por la puerta grande. Y es que, bien saben que, si después quieren presumir de cuerpazo tienen que dejarse la piel en el gimnasio.

Durante estos meses, Instagram se ha vuelto un escaparate virtual de la rutina de ejercicios que siguen para poder conseguir esos marcados abdominales, esos bíceps de infarto y esos glúteos bien tonificados. Pero detrás de ese cuerpazo, hay mucho, pero que mucho esfuerzo...

El último que parece que se ha apuntado ha sido Luc Loren, íntimo amigo de Dulceida y quien lleva ya varios años formando parte del mundo de las redes. Ha sido él mismo quien ha confirmado en sus stories que ya forma parte del club de la gente que va al gym.

Sin embargo, no lo ha hecho de una forma cualquiera, el creadora de contenido lo ha hecho desvelando una curiosidad que, a sabiendas, pocos conocerían: "¿Sabéis que hoy mi entrenador me ha dicho que no es bueno hacerse pajas antes de entrenar?", preguntaba a sus seguidores.

Luc Loren en sus stories de Instagram / Instagram @lucloren

La masturbación es un tema que, a veces, en redes parece tabú, pero que esconde mucho detalle desconocidos. Igual que Luc ha abierto la veda sobre este tema, también ha querido dar la respuesta a esta cuestión: "Te quitas testosterona y, por ende, fuerza", confesaba.

Su nueva etapa dentro de tv

Su andadura, como la de muchos creadores de contenido, empezó en YouTube junto a Sergi Pedrero con su canal en el que compartían material de todo tipo, pero que en 2018 desapareció. También ha formado parte del Dulce Squad, y al final, esto también ha repercutido de forma positiva en su fama.

Hace unos días, anunciaba que iba a ser el conductor y presentador de un nuevo documental de Prime Video: Influencers: sobrevivir a las redes. Una miniserie de cuatro capítulos en la que diferentes estrellas de las redes hablarán sobre cómo gestionar la fama y el éxito y mostrarán cómo es su día a día.

Tras el éxito de Dulceida al desnudo, y la llegada del nuevo documental de las tiktokers Lola Lolita y Sofía Surfers, Las reinas de TikTok, parece que la plataforma de streaming podría estar apostando por este tipo de contenido con el que le permiten a las influencers mostrar la otra cara de las redes.