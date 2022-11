Mario hace balance en ‘El debate de las tentaciones’ y contesta las preguntas de las amigas de Laura

En el último avance de La isla de las tentaciones sobre lo que veremos el próximo jueves comprobamos que Mario se desquicia en su hoguera y acaba dándole una patada al atril de la Tablet que acaba por los suelos provocando el enfado de Sandra Barneda.

Lo que no sabemos todavía es cuáles son las imágenes que acaban así con su paciencia y le provocan tal reacción. En el debate de este lunes la audiencia podía votar qué avance de hoguera querían ver y, claramente se optó por ver lo que ocurría con Mario.

“Cuando estoy al lado de ella o la miro a los ojos, como que todo lo malo que me ha hecho se me olvida. Hay algo dentro de mí que piensa que podemos salvar todavía lo nuestro de alguna forma”, decía antes de ver ninguna imagen.

“Esto, ¿lo considero que es mi culpa, tío?”, les pregunta a sus compañeros cuando ve que Laura ha vuelto a caer en la tentación. “Sí, y la otra vez, ¿también fue tu culpa? Si la otra vez no vio nada”, le contestaba Samuel.

“No, eso no, sabe que es lo único que no quería ver aquí”, sigue diciendo tras ver nuevas imágenes. Pero no son las únicas. Todavía no hemos visto las secuencias que ve Mario en la Tablet, pero está claro que le van encendiendo poco a poco.

“Pero, ¿qué cojones hace, tío? Hermano, ¿a ti te parece eso normal?”, les pregunta de nuevo a sus compañeros. Y ahí es cuando se levanta y propina la patada al atril mientras no deja de repetir que no puede más.

“Pero, ¿cómo le están chupando eso, tío?”, se pregunta mientras se lleva las manos a la cabeza mientras permanece de cuclillas en la arena. “Es lo único que no tenía que hacer, tío, lo único. Esas cerdadas”, dice más para sí mismo que para el resto.

Finalmente se acerca a recoger el atril. “¿Piensa en mí de qué? Qué va a pensar en mí”, dice mientras recoge su estropicio. Lo que no piensa en ningún momento es que él también ha vuelto a caer en la tentación, en esta ocasión con Carmen.

Visita a plató

Mario ha visitado el plató por primera vez dispuesto a hacer balance de su paso por el programa. Reconoce que ha hecho autocrítica y que si hubiera estado enamorado no habría actuado así. También vuelve a negar que supiera lo de la infidelidad de Laura con Álvaro Boix.

Aunque el momento más complicado para él fue cuando Arantxa Coca le preguntó si lo suyo con Laura era "enganche físico" y si tenía "miedo a amar". Mario explicó que tras la relación de siete años con la madre de su hijo "puede ser que el momento que empezó la relación con Laura tuviera miedo".

Las preguntas de las chicas

Ahí no acababa la cosa porque tenía que enfrentarse a las preguntas de las amigas de Laura. “Cuando le pediste perdón a Laura en la hoguera de confrontación, ¿fuiste sincero o simplemente lo hiciste porque querías volver a la villa y estar con las chicas?”, le preguntaba Claudia.

“Obviamente fui sincero. Además, cuando me lío con Carmen es una de las veces que más me he arrepentido de hacer algo en mi vida. Lo dije allí y tú lo sabes, que estabas allí, lo viste. Todo el día mal y varios días mal, que no fue fácil para mí porque lo de Valeria es cierto que yo me arrepentí, pero fue diferente”, respondía.

Luego llegaban más preguntas, la de Paola: “¿Te has liado con Valeria y Carmen solo por vengarte de Laura y hacerte el machito de la edición?”. Su respuesta era clara: “No considero que alguien por liarse con más o menos personas sea un machito, al revés, sinceramente”.

“¿Incitas a los chicos a que se dejen llevar por las tentadoras para no sentirte mal con lo que haces tú?”, le decía Ana. “Yo no incito a ninguno de ellos a que haga nada con ninguna chica. Incito a los que no se están relacionando, que estaban apartados, porque no pasa nada porque hablen con una chica, bailen con una chica y sean amigos de chicas. Aparte son ya bastante mayorcitos y creo que tienen personalidad para saber lo que hacen”, responde.

Tania le recuerda que ha dicho que Laura está con Adrián por despecho, pero le ha querido preguntar si no ha considerado que tal vez sea porque le aporta cosas que su relación con él no le aportaba.

Mario le preguntaba si le hubiera gustado hacerse esa misma pregunta con Hugo. “Pues te la responde tranquilamente, chico”, contestaba ella, “que eres un poco falso. Decías que era mala en la isla, ahora dices que soy buena, ¿en qué quedamos, soy mala, soy buena?”.

La respuesta fue un “no” rotundo, “tú sabes perfectamente que no. Adri no cubría las carencias que tenía conmigo, estoy seguro”.

El apoyo de la audiencia

Aunque muchos de los colaboradores, sobre todo colaboradoras, no acaban de creerse sus respuestas, en redes, la audiencia mostraba otra posición respecto a Mario que parece que está convenciendo más de lo esperado.

Los colaboradores se están olvidando que Laura también ha engañado a Mario, parece que el chico a pasado por la cama de todas las tentadoras y solo se ha dado dos besos con dos, q no está bien, pero tampoco para tirarle a la hoguera #TentacionesDBT8 #LaIslaDeLasTentaciones5 — Bea (@bea_beuchi) November 14, 2022 Con Mario me pasa que se que se equivoca mil, pero no es hipocríta y se le ve natural y con buen fondo, cosa que no me pasa con Tania que la veo super hipócrita y cobarde porque intenta dejar mal a su pareja para excusarse ella, sin más #TentacionesDBT8 — Rebu (@RebuuR) November 14, 2022 No entiendo la que le esta cayendo a Mario por parte de los colaboladores, a mi me parece majisimo y que va de cara #TentacionesDBT8 — Sara Jurado (@lasarajurado) November 14, 2022 Mario es un tío muy directo y eso me gusta porque no se deja machacar por nadie. #TentacionesDBT8 — Queen Bee🐝 (@paaolaabeltraan) November 14, 2022 #TentacionesDBT8



Nada que ver la actitud de Mario con Tania.



Mario será lo que quieras pero apechuga sobre sus errores y encima Laura le ha puesto los cuernos mil veces.



Tania se hace la víctima, busca mil excusas para trajinarse a Hugo y encima quiere quedar de buena. — No toqui li botoni 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇮🇨 (@kapomcindahouse) November 14, 2022 Igual es unpopular opinion: pero me cae súper bien Mario, lo veo un tío muy sincero y cero hipócrita. #TentacionesDBT8 — Adrià (@_Adry___) November 14, 2022 Que Mario es jeta? Si, pero mentiroso no le veo , le veo honesto , asi q debo de ser la unica q le cree, a la q no me creo nada es a Laura #TentacionesDBT8 — Ross 💙 (@Atm14610879) November 14, 2022

Todavía nos queda programa por ver, aunque todo apunta a que entre Mario y Laura ya no queda mucho.