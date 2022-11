Sandra Barneda pasa un mal momento con Samu completamente derrumbado en la ‘La isla de las tentaciones’

“Samu, ¿cómo estás?”. Esa pregunta que Sandra Barneda le hacía a uno de los chicos de La isla de las tentaciones 5, bastaba para desatar las lágrimas incontrolables en él. “No sé cómo estoy, Sandra”, aseguraba completamente derrotado.

Sus compañeros no tardaban en arroparle y abrazarle en un intento de consolarlo. “Calma, mantente fuerte, hazme caso”, le pedía Mario.

Y es que Samu acababa de ver imágenes de su chica que dejaban claro que cada vez su acercamiento con Hugo Paz es cada vez mayor. Había visto cómo se escondieron en el baño donde, supuestamente, se habían dado un beso, aunque ella lo niega.

Derrumbado

Sandra le preguntaba a Samu si podía continuar y él pedía perdón y le decía que sí, que siguiese adelante. “No te preocupes, no me pidas perdón”, le aseguraba la presentadora que empatizaba con su dolor. Una comprensión que todavía rompía más a Samu.

“No me esperaba mucho de esto, pero me siento culpable de todo esto”, aseguraba entre lágrimas. Cuando Sandra le preguntaba por qué se sentía culpable, él aseguraba que “por todo lo malo que hemos vivido, me echo todas las culpas a mí”.

“En el fondo quiero que sea feliz con quien sea, pero me duele que la personan que yo amo no haya pensado un poquito en mí y, en serio, ella es todo para mí”, lograba decir completamente emocionado. Y Sandra daba visibles muestras de intento de controlar las emociones, pero está claro que le costaba.

“Samu, tengo que decírtelo, ¿vale? Hay más imágenes para ti”, decía finalmente Sandra. Y llegaban las imágenes del largo beso de Tania y Hugo.

“No sé ni cómo preguntártelo”, le decía Sandra. “Quiero irme con mi familia”, pedía él, “¿cómo puede fallarme de esa manera? ¿por qué? ¿por qué Dios mío? No me lo merezco”.

Cuando la presentadora le pregunta por qué creía que Tania estaba actuando así, él lo tenía claro: “Porque no me quiere, Sandra, o me querrá, pero no está enamorada”.

Samu seguía rompiéndose sin entender por qué su chica le estaba tratando tan mal y Sandra seguía haciendo esfuerzos por no derrumbarse con él. “Tienes que ser fuerte, Samu”, le aconsejaba.

Fin al sufrimiento

Finalmente, viendo el estado en el que se encontraba, acabó diciéndole: “No voy a ponerte más imágenes”. Y ahí quedó la cosa, pero todavía le queda mucho por ver.

Tania cada vez está más cerca de Hugo y no se ha tomado muy bien que haya sido el destinatario del collar del veto. Mientras él permanece 24 horas fuera de la villa, ella se quitará el anillo que la une a Samu y afirmará que ya es una mujer divorciada.

Y puestos a llevar las cosas al límite, decide hacer sonar la alarma con un jueguecito para fastidiar a su chico creyendo que él se está vengando de su acercamiento con Hugo, acercándose a alguna tentadora.