'MasterChef Celebrity 7': estos son los concursantes que pasan a la semifinal

MasterChef Celebrity 7 ha vuelto a dejar a los espectadores con ganas de más en una nueva ronda de expulsados. El talent show de cocina ha vuelto a su lugar habitual en la parrilla de La 1 con muchas más novedades.

En su programa número 10 comenzó con una atenta alusión por parte del chef Jordi Cruz a la concursante Daniela Santiago, quien tuvo que abandonar la prueba por equipos de la semana pasada por un problema de salud, pero este lunes aseguró que ya se encontraba recuperada.

Los últimos expulsados de MasterChef Celebrity 7

La décima gala tuvo a una invitada muy especial en el plató, Tamara Falcó, ganadora de la quinta edición de MasterChef Celebrity. En la primera prueba de la cata a ciegas, el ganador que salió victorioso fue Manu Baqueiro; mientras que los platos de Lorena Castell y Daniela Santiago fueron los peores valorados; pero fue finalmente esta última la expulsada.

Su rabo de toro no conquistó al jurado y finalmente fue ella quien tuvo que colgar su delantal. "Tengo mucho que agradecer a este programa porque aquí he descubierto que me gusta la cocina y me habéis enseñado muchas cosas", expresó la exconcursante.

Sin embargo, la actriz de Veneno no fue la única que en la noche del lunes tuvo que abandonar las cocinas. Junto a ella, otro compañero dijo adiós a esta edición del concurso.

Fue durante la prueba final, la de eliminación, cuando otro de los concursantes se quedó a las puertas de la semifinal. "Ahora cuando termina tu paso te digo que tú has sido esta temporada nuestro deportista de élite", espetó Jordi Cruz tras darse a conocer el nombre del segundo expulsado de la noche: Nico Abad.

La decisión del jurado estaba entre echar a Patricia Conde o al periodista deportivo, pero finalmente fue este último quien acabo diciendo adiós al concurso. "Falta la salsa, el fondo de pichón. La cabeza del pichón está mal limpia. No se puede presentar nada con alas ni plumas. Es un plato irregular", sentenció Pepe Rodríguez al probar su plato.

"¡Ha sido una maravilla participar en esta edición! ¡¡Muchas gracias!!", exclamaba el periodista deportivo Nico Abad en sus redes sociales tras la expulsión.

"Este programa a mí me ha hecho reconciliarme con la televisión. Sé que esto solo funciona con equipos, con equipos bien engrasaditos. Este programa es una leyenda en este país, lo lleváis fantástico y solo me queda felicitaros", agregó ante las cámaras.

Los semifinalistas de MasterChef Celebrity 7

La salida de Daniela Santiago y Nico Abad ha dejado a los concursantes que aún se mantienen en el programa a las puertas de la semifinal, que está cada vez más cerca, que se celebrará el próximo lunes 21 de noviembre a partir de las 22:00 horas.

Estos son los concursantes que pasan a la semifinal de MasterChef Celebrity 7: