Doble expulsión en el último programa de ‘MasterChef Celebrity 7’

MasterChef Celebrity 7 está entrando en su recta final y, de hecho, tras su último programa, ya tenemos lista de semifinalistas. Eso sí, también nos dejó una doble expulsión. La sorpresa era mayúscula cuando el jurado informaba de que habría una inmediata, nada más empezar.

Los concursantes tenían que actualizar y convertir en entrante algunos de los platos más populares que habían hecho en ediciones anteriores los ganadores del programa. Y para que no fuera sencillo, tenían que elaborar 25 unidades de cada tapa.

Varios amigos de los aspirantes se sumaron a la cata y eso nos permitió ver muchos rostros conocidos en esta fase tan importante del talent.

Finalmente, Lorena Castell y Daniela Santiago fueron las peor valoradas. La primera elaboró una milanesa que no convenció y, la segunda, un rabo de toro que la convirtió en la primera expulsada de la noche.

Primera expulsión

"Yo tengo mucho que agradecer a este programa, de verdad, a vosotros, porque yo sabía que me gustaba la cocina, vengo de raíces, de mi tío, de mi madre, que me han enseñado mucho, pero aquí he descubierto que me gusta más de lo que pensaba y el que me hayáis enseñado tantas cosas os lo voy a agradecer siempre muchísimo”, le decía a Pepe Rodríguez.

“Enemigos no me llevo, eso lo tengo más que claro. Nos lo hemos pasado muy bien, yo soy una tía muy cariñosa, con mis más y mis menos, pero yo creo que me voy con un sabor muy bonito de boca y yo creo que a ellos también les dejo un sabor muy bonito”, añadía sobre sus compañeros.

Y se fue con la idea de darle vueltas a la posibilidad de reabrir el restaurante de su tío en Chueca, Mi bonito mundo. “No pensé que llegaría tan lejos. En parte ha sido por mi tío y de alguna manera yo estaba viviendo este sueño por los dos”, expresó emocionada.

Pero no fue la única que tuvo que abandonar el programa. En la prueba final se enfrentaron María Escoté, Patricia Conde y Nico Abad que tenían que seguir una receta por vídeo.

"Yo tengo mucho que agradecer a este programa porque aquí he descubierto que me gusta la cocina y me habéis enseñado muchas cosas". Eres maravillosa Daniela, te adoramos, gracias por tu gran corazón y entrega

Segunda expulsión

María Escoté triunfó, Patricia Conde tuvo alguna imprecisión y Nico Abad cometió el fallo de no presentar una de las elaboraciones más importantes del plato, la salsa y eso le llevó a convertirse en el segundo expulsado de la noche.

“Este programa a mí me ha hecho reconciliarme con la televisión. Sé que esto solo funciona con equipos, con equipos bien engrasaditos. Este programa es una leyenda en este país, lo lleváis fantástico y solo me queda felicitaros y agradeceros que me hayáis tenido aquí diez programas”, reconocía.

“Te voy a decir una cosa. Sabes que durante muchos celebrities hemos tenido siempre un deportista de élite, pero esta temporada no lo hemos tenido. Pero tú vienes del mundo del deporte, has retransmitido mucho deporte y ahora cuando termina tu paso, te digo que tú has sido esta temporada nuestro deportista de élite”, le dijo Jordi Cruz.

“Los momentos con los que me quedo son con los viajes a exteriores que es cuando conoces a la gente, que es cuando más hablas y más te implicas y más conoces”, decía mientras Lorena Castell se echaba a llorar.

“Lorena y María son dos mujeres con una energía que flipas. Isabel es un encanto, cómo cocina, con qué swing, es brutal. Patricia es una cremita y luego hay un impostor ahí que es Manu Baqueiro”, valoraba sobre sus compañeros. Y al único chico que ha quedado en el concurso prometía regalarle las nueve piedritas que le ha ido dando su hijo cada vez que superaba un programa.

"Este programa a mí me ha hecho reconciliarme con la televisión y es una leyenda en este país"

Cada vez está más cerca el momento de saber quién será el vencedor de esta edición y las chicas tienen ventaja, que quedan cuatro.