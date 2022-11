Tania Deniz se derrumba en el plató de ‘El debate de las tentaciones’ viendo el sufrimiento de Samuel

Tania Deniz llegó a La isla de las tentaciones con su novio Samuel. Querían poner a prueba su relación y hemos visto cómo ella se dejó tentar por Hugo Paz con la que ya la hemos visto besarse. Mientras Samu lloraba cada vez que veía que su chica cada vez estaba más lejos.

Este lunes, ella ha acudido a plató para dar la cara y analizar su paso, hasta ahora, por el programa. Se ha enfrentado a imágenes duras, sobre todo, las que muestran el sufrimiento de Samu al volver de sus hogueras.

“A mí me duele ver a Samu así porque yo lo quiero muchísimo”, decía Tania incapaz de mantener la voz. “La gente se puede creer que Samu no me importa, pero me importa muchísimo, pero yo no puedo cambiar lo que siento. Yo creía que estaba enamorada, pero llegué ahí y… Yo llegué ya quemada de la relación, de tantas mentiras. Verlo llorando da pena, pero cuando llevas dos años viendo que una persona te miente, te viene llorando, te pido perdón y la vuelve a fastidiar, ya esas lágrimas como que no me afectan tanto”, explicaba.

“Él es una persona que porque yo no me enfadara por él me mentía en todo, en todo, aunque fuera en una tontería, en todo me mentía”, añadía.

Ella estaba acostumbrada a que el infiel en la relación fuera Samu y aquí se cambiaron las tornas. “Yo estoy acostumbrada a que Samu siempre la fastidia en la relación y soy consciente y reconozco aquí, delante de todo el mundo que sí, que caí yo, que me he besado con Hugo. Nunca me había pasado eso, yo nunca le he sido infiel a Samu, lo ha dicho en el vídeo de presentación, él ha sido el que ha sido siempre infiel y para mí esto era algo nuevo, yo no sabía cómo gestionar mis sentimientos porque realmente Hugo me estaba gustando de verdad”.

Cara a cara con Marta Peñate

Tania también se tuvo que enfrentar a un cara a cara con Marta Peñate que no es una gran aliada suya. “Hola, pinocha”. “Hola, cotufita”. Este era el saludo que dejaba claro que no había buen rollo entre ellas.

Marta le echó en cara que después de haberse dado un beso de 42 segundos con Hugo criticara a su novio que no había hecho nada. Tampoco entendía que no se explicara que los chicos dieran el collar del veto a Hugo.

Tania intentó explicar que no sabía cómo gestionar que siguiera sintiendo por Samu, pero empezara también a sentir algo por Hugo. Y respecto al collar, se agobió porque Hugo era su apoyo en la casa.

“Objetivamente tu programa me ha parecido nefasto, de muy poca vergüenza y de no hacer nada de autocrítica”, acababa diciéndole a Tania cuando lograba coger la palabra y dejarse oir.

Las preguntas de los chicos

Marta no era la única a la que tuvo que enfrentarse. Los compañeros de Samu le fueron lanzando preguntas. Javi Redondo quiso saber si antes de ir al programa le había sido infiel. “Es algo que quería aclarar porque lo dijo la hermana de Samu y todavía estoy esperando las pruebas que tenía en el móvil, por favor, que las traiga algún lunes. Nunca le he sido infiel a Samu, cien por cien, jamás”, contestaba con rotundidad.

Andreu Martorell quiso saber si pensaba que a Claudia le había molestado que Hugo la eligiera a ella como chica favorita. “No lo sé, eso habría que preguntárselo a ella”, dijo con una cara que le hizo decir a Terelu Campos que no estaba siendo sincera. Explicó que cuando salió esa parte del programa la preguntó por whatsapp si había sentido celos.

“Yo creo que celos no sintió. Tengo mis dudas porque luego ella me hablaba siempre super bien de Hugo, a Hugo le hablaba super bien de mí y le encantaba vernos juntos, entonces no creo que celos, a lo mejor quería que Hugo estuviera más con ella porque al final lo conocía y podía ser un apoyo para ella en la casa”, reconoció.

Cristian quiso saber si se hubiera besado antes con Hugo si no hubiera habido cámaras en la casa. “Hubiera hecho lo mismo”, admitió.

Por último, Mario quiso saber si Tania había lanzado su anillo porque pensaba realmente que la alarma que había sonado era de Samu o fue porque le fastidió que le dejaran una noche sin Hugo. Ella dejó claro que fue por la luz rosa.

Veremos qué pasa finalmente en esta pareja, todavía queda mucho por delante.