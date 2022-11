Joaquín Sabina habla en ‘El Hormiguero’ sobre su relación con las drogas: “Siento nostalgia”

Joaquín Sabina está a punto de estrenar uno de sus proyectos más ambiciosos, y que curiosamente no está ligado en su totalidad a la música. Se trata de Sintiéndolo Mucho, un documental que lleva preparando y grabando con Fernando León de Aranoa durante la friolera de 15 años. Y, con motivo de su estreno el día 17 de noviembre, fueron a divertirse a El Hormiguero.

El director, el veterano artista y Leiva —que pone banda sonora a la película documental— se sentaron frente a Pablo Motos para hablar del proyecto, que a grandes rasgos es un título que recoge los últimos 15 años de la carrera y vida del artista desde una perspectiva que más allá de lo cotidiano. Desde sus conciertos a su día a día, pasando por procesos de composición o, incluso, el accidente que tuvo en el WiZink Center de Madrid en 2020.

Como era de esperar, la entrevista de volvió de lo más cómoda y acabaron hablando de anécdotas e incluso de cosas que el documental no enseña, hasta que llegaron a uno de los temas más controvertidos de la vida del artista: su relación con las drogas. Aunque él no se esconde de haberlas consumido, también volvió a repetir que hace más de dos décadas que no tiene relación alguna con ellas... Salvo un sentimiento de añoranza.

"A mí lo que no me gusta es la corrección política que hay ahora, y esta especie de nuevo puritanismo", comenzó a contar, para luego confesar que siempre responde que lo que siente por las drogas es nostalgia. Pablo Motos siguió hablando del tema, esta vez haciendo hincapié sobre por qué deja alguien las drogas, a lo que Sabina contestó que también fue porque ya no le hacía tanta ilusión consumirlas.

Un caso especial

Aun así, el intérprete de 19 días y 500 noches quiso aclarar algo: "Mi caso no vale para las pobres madres de los pobres yonkis, que hay que internarlos y tal, porque yo no me interné en ningún sitio. Simplemente dije "se acabó", y se acabó". Eso sí, siguieron hablando de sustancias por unos minutos más.

El presentador quiso sacar que "la música le debe mucho a las drogas" haciendo alusión a la adicción de rockeros como los Rolling Stones a la hora de componer, algo que Leiva quiso contestar con una directa respuesta: "Hay un montón de artistas que han trabajado bajo los efectos de las drogas que han dejado obras maravillosas, y otros que han dejado grandísimas mierdas. No me parece algo esencial para crear".

Leiva puede estar tranquilo, porque Sabina seguirá sin consumir cocaína tal y como hace desde hace más de veinte años para su próximo disco; en el cuál él volverá a trabajar. Aunque de momento, les queda una larga temporada con Sintiéndolo Mucho y una extensa gira por España.

Sintiéndolo Mucho se estrena el 17 de noviembre en cines.